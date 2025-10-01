Шатдаун в США: федеральное правительство приостановило работу
Федеральное правительство США официально прекратило работу впервые за шесть лет после того, как Конгресс, который зашел в тупик и не смог принять законопроект о финансировании, чтобы продолжить работу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Как отмечается, никто в Капитолии не знает, что будет дальше. Так, республиканцы настаивают, что демократам нужно просто согласиться продлить текущее финансирование еще на семь недель. Демократы отказываются сделать это без существенных уступок в голосовании за принятие любого законопроекта по финансированию в Сенате.
По данным Reuters, Сенат отклонил временный законопроект, который должен был продлить финансирование работы правительства до 21 ноября. Демократы выступили против, поскольку республиканцы отказались включить в документ продолжение медицинских льгот.
По данным Укринформа, последние попытки законодателей договориться во вторник не увенчались успехом.
Административно-бюджетное управление Белого дома уже разослало распоряжение федеральным учреждениям США задействовать планы приостановления работы из-за правительственного шатдауна.
Справочно
В США шатдаун - это временное приостановление работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования.
Если законодатели не договорятся по бюджету или временному финансированию, правительственные учреждения теряют право тратить средства. Часть государственных служащих отправляется в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Другие, чьи функции критически важны (армия, полиция и т.д.), продолжают работать, но зарплату получат только после восстановления финансирования.
