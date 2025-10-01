РУС
Шатдаун в США: федеральное правительство приостановило работу

конгресс сша

Федеральное правительство США официально прекратило работу впервые за шесть лет после того, как Конгресс, который зашел в тупик и не смог принять законопроект о финансировании, чтобы продолжить работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Как отмечается, никто в Капитолии не знает, что будет дальше. Так, республиканцы настаивают, что демократам нужно просто согласиться продлить текущее финансирование еще на семь недель. Демократы отказываются сделать это без существенных уступок в голосовании за принятие любого законопроекта по финансированию в Сенате.

Читайте: Трамп встретится с лидерами партий Конгресса на фоне угрозы ''шатдауна''

По данным Reuters, Сенат отклонил временный законопроект, который должен был продлить финансирование работы правительства до 21 ноября. Демократы выступили против, поскольку республиканцы отказались включить в документ продолжение медицинских льгот.

По данным Укринформа, последние попытки законодателей договориться во вторник не увенчались успехом.

Административно-бюджетное управление Белого дома уже разослало распоряжение федеральным учреждениям США задействовать планы приостановления работы из-за правительственного шатдауна.

Справочно

В США шатдаун - это временное приостановление работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования.

Если законодатели не договорятся по бюджету или временному финансированию, правительственные учреждения теряют право тратить средства. Часть государственных служащих отправляется в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Другие, чьи функции критически важны (армия, полиция и т.д.), продолжают работать, но зарплату получат только после восстановления финансирования.

