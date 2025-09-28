Трамп встретится с лидерами партий Конгресса на фоне угрозы "шатдауна"

Президент США Дональд Трамп проведет встречу в понедельник, 29 сентября, с ведущими лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе накануне крайнего срока, когда нужно одобрить дополнительное финансирование для избежания остановки работы федерального правительства.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп планирует встретиться с четырьмя лидерами фракций - из обеих палат Конгресса США. Это называют "значительным сдвигом" в его позиции.

Ранее Трамп отменил встречу с ведущими демократами в Конгрессе - конгрессменом Хакимом Джеффрисом и сенатором Чаком Шумером - для обсуждения государственного финансирования.

Джеффрис и Шумер опубликовали совместное заявление в субботу вечером, подтверждая встречу в понедельник, и сказали: "Мы решительно настроены избежать приостановки работы правительства".

Федеральное правительство находится на грани 15-го частичного прекращения работы с 1981 года, поскольку законодатели не смогли договориться о плане дискреционного финансирования на новый финансовый год, или примерно четверти бюджета в $7 трлн.

19 сентября Палата представителей, контролируемая республиканцами, приняла временный законопроект о финансировании правительства до 21 ноября. Законопроект не был принят Сенатом, где республиканцам требовалось 60 голосов.

Демократы в Сенате отклонили законопроект, требуя, чтобы любое законодательство отменило недавние сокращения программ здравоохранения.

Сейчас республиканцы занимают 53 места в Сенате по сравнению с 47 у демократов и имеют большинство в Палате представителей (219 против 213).

Справочно

В США шатдаун - это временное приостановление работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования.

Если законодатели не договорятся по бюджету или временному финансированию, правительственные учреждения теряют право тратить средства. Часть государственных служащих отправляется в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Другие, чьи функции критически важны (армия, полиция и т.д.), продолжают работать, но зарплату получат только после восстановления финансирования.

