БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини тарифи Тарифи Трампа
493 3

Трамп оголосив про нові 100% тарифи на імпорт ліків. Виняток зроблять для виробників, що будують заводи у США

мита,тарифи,трамп

Президент США Дональд Трамп анонсував новий пакет тарифів, зокрема з 1 жовтня запроваджять 100% мито на брендові та запатентовані фармацевтичні препарати.

Виняток діятиме лише для компаній, що будують виробництво в Америці, повідомляє Financial Times.

Також запроваджуються 25% мито на важкі вантажівки іноземного виробництва. Кухонні шафи, ванні тумби та пов’язані вироби обкладуть митом 50%, а м’які меблі – 30%, додав американський президент.

Читайте також: "Купуй індійське": Моді закликав індійців відмовитися від іноземних товарів після нових мит Трампа

Оголошені кроки розширюють тарифний курс адміністрації та торкаються як фармсектора, так і окремих промислових і споживчих товарів. Уряд наголошує на стимулюванні локалізації виробництва фармпрепаратів у США.

Раніше повідомлялось, що за даними опитування Європейського центрального банку (ЄЦБ), споживачі єврозони змінюють поведінку на тлі ризику запровадження нових тарифів США: 26% респондентів перейшли з американських товарів на альтернативи, а 16% скоротили загальні витрати.

Автор: 

ліки (600) мито (885) тарифи (1377) Трамп Дональд (746) фармринок (60) фармацевтика (49)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Довбойоб.
показати весь коментар
26.09.2025 12:45 Відповісти
Нобелівський лавреат... з економіки за

"як обкласти тарифами та лайном кращу країну- партнера"

.
показати весь коментар
26.09.2025 13:02 Відповісти
Интересно, когда лопнет терпелка американцев?
А она лопнет
И лопнет так ,что мало всем не покажется
Американцы ,как мы в 2014
Петь и танцевать два месяца - не будут
Они сразу пойдут на Капитолий и Белый Дом
С огромным желанием - все там сжечь
Перед этим - ******* все,что там будет.....
показати весь коментар
26.09.2025 13:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 