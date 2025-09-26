Трамп оголосив про нові 100% тарифи на імпорт ліків. Виняток зроблять для виробників, що будують заводи у США
Президент США Дональд Трамп анонсував новий пакет тарифів, зокрема з 1 жовтня запроваджять 100% мито на брендові та запатентовані фармацевтичні препарати.
Виняток діятиме лише для компаній, що будують виробництво в Америці, повідомляє Financial Times.
Також запроваджуються 25% мито на важкі вантажівки іноземного виробництва. Кухонні шафи, ванні тумби та пов’язані вироби обкладуть митом 50%, а м’які меблі – 30%, додав американський президент.
Оголошені кроки розширюють тарифний курс адміністрації та торкаються як фармсектора, так і окремих промислових і споживчих товарів. Уряд наголошує на стимулюванні локалізації виробництва фармпрепаратів у США.
Раніше повідомлялось, що за даними опитування Європейського центрального банку (ЄЦБ), споживачі єврозони змінюють поведінку на тлі ризику запровадження нових тарифів США: 26% респондентів перейшли з американських товарів на альтернативи, а 16% скоротили загальні витрати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"як обкласти тарифами та лайном кращу країну- партнера"
.
А она лопнет
И лопнет так ,что мало всем не покажется
Американцы ,как мы в 2014
Петь и танцевать два месяца - не будут
Они сразу пойдут на Капитолий и Белый Дом
С огромным желанием - все там сжечь
Перед этим - ******* все,что там будет.....