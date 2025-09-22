БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Купуй індійське": Моді закликав індійців відмовитися від іноземних товарів після нових мит Трампа

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав співгромадян відмовитися від імпортних товарів і надавати перевагу локальним брендам на тлі загострення торговельних відносин зі США та запроваджених президентом Дональдом Трампом 50% тарифів на індійський імпорт.

У своєму зверненні Моді заявив, що індійці купують багато повсякденних товарів іноземного виробництва, і закликав переходити на продукцію, виготовлену в Індії, передає Reuters.

Прихильники індійського прем’єра вже розгорнули кампанії проти американських брендів, зокрема McDonald’s, Pepsi та Apple.

Індія з населенням 1,4 млрд осіб є великим ринком для американських товарів, які продаються у тому числі через онлайн-платформи на кшталт Amazon. Моді також звернувся до крамниць із проханням робити наголос на товарах made in India, та закликав індійські компанії посилили промоцію локальної продукції.

Раніше повідомлялось, що індійські нафтопереробники не планують відмовлятися від російської нафти на тлі відновлення внутрішнього попиту після сезону дощів і паралельних торговельних переговорів Нью-Делі з Вашингтоном.

