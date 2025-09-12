Найбільший портовий оператор Індії заборонив підсанкційним танкерам заходити у всі свої порти

Найбільший приватний портовий оператор Індії Adani Group заборонив заходити у всі свої порти будь-яким танкерам, що знаходяться під західними санкціями.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела та відповідні документи.

Дії Adani, що управляє 14 портами, має вдарити по поставках, які здійснює російський тіньовий флот.

Як зазначається, така заборона може вплинути на поставки російської нафти для двох індійських нафтопереробних заводів.

Індія є найбільшим покупцем російської морської нафти, яка переважно перевозиться танкерами, що знаходяться під санкціями Європейського Союзу, США та Великої Британії.

Індійська нафтопереробна компанія HPCL-Mittal Energy, що є власницею НПЗ потужністю 226 тис. барелів на добу, отримує всю свою сировину через один із портів Adani. Він розташований у місті Мундра і є найбільшим торговим портом Індії за обсягом вантажоперевезень.

Ним користується і найбільша нафтопереробна компанія країни Indian Oil, яка має 10 заводів. Вона, щоправда, завозить сировину через інші порти.

Проте в Мундрі HPCL-Mittal та Indian Oil регулярно приймають російські поставки.

"Для захисту юридичних та комерційних інтересів порту ми цим наголошуємо, що судна, що підпадають під санкції, не приймаються", – сказано в розпорядженні Adani.

У наказах компанії йдеться, що суднам, що підпадають під санкції, не буде дозволено вхід, швартування або використання портових послуг та споруд.

"Під час висування кандидатури агент судна повинен надати письмове зобов'язання про те, що судно не підпадає під санкції", – – зазначається в документах.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп підвищив мита на імпорт товарів з Індії до 50% за фінансування військової машини Кремля через купівлю російської нафти, намагаючись змусити країну припинити торгівлю з РФ та підштовхнути Москву до мирної угоди з Україною. Однак поки на уряд Індії це не вплинуло.

Зі свого боку індійська компанія Oil and Natural Gas Corporation – найбільша нафтогазова компанія країни – заявила, що її нафтопереробні установки продовжуватимуть купувати російську нафту, якщо вона буде доступна за економічно вигідними цінами.

До того стало відомо, що індійські нафтопереробні заводи збільшать закупівлі російської нафти у вересні на 10-20%, або на 150-300 тис. барелів на добу, порівняно із серпнем.

Таким чином, уряд країни проігнорує погрози президента США Дональда Трампа, який підвищив мита на імпорт товарів з Індії до 50%.

Як повідомлялося, у серпні державні нафтопереробники Індії відновили закупівлі російської нафти марки Urals після короткої паузи, спричиненої загрозою підвищення мит США.