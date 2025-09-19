Індія продовжує купувати російську нафту зі знижками попри переговори з США і тарифний тиск, – Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Індійські нафтопереробники не планують відмовлятися від російської нафти на тлі відновлення внутрішнього попиту після сезону дощів і паралельних торговельних переговорів Нью-Делі з Вашингтоном.

Закупівлі на листопад-грудень ймовірно залишаться високими, хоча обсяги можуть бути нижчими за пікові рівні останніх років, повідомляє Bloomberg посилаючись на власні джерела.

Тиск на Індію посилився в серпні, коли президент Дональд Трамп запровадив 50% тариф на імпорт індійських товарів, звинувативши уряд країни у фінансуванні військової машини РФ шляхом закупівлі російської нафти.

Відтоді постачання нафти з Росії до Індії дещо зменшилися: за останній місяць вони становили в середньому до 1 млн барелва на доб – найнижчого рівня майже за два роки.

Індія продовжить купувати російську нафту

Очікується, що нафтопереробні заводи продовжать закупівлі після сезону мусонів

Однак після телефонної розмови цього тижня, у якій Трамп подякував Нарендрі Моді за підтримку завершення війни між Росією та Україною, і на тлі достатньої пропозиції Urals, закупівлі, ймовірно, зростатимуть.

За словами джерел, уряд Індії регулярно комунікує з великими державними й приватними НПЗ, але жодних інструкцій ані згортати, ані нарощувати імпорт не надходило.

Показовою заишається поведінка компанії Reliance Industries, яка отримує значну частку російських обсягів за довгостроковим контрактом із "Роснефтью", укладеним цього року. Якщо Reliance скоротить відбір, загальні цифри можуть виглядати скромніше навіть за незмінних закупівель іншими переробниками.

Nayara Energy, одним із власників якої є "Роснафта", поступово повертається до нормального завантаження через два місяці після європейських санкцій, отримавши дозволи на каботаж і підтримку спеціального індійського UCO Bank для розрахунків.

Індія традиційно уникає нафти з режимів під прямими санкціями США, як-от Іран чи Венесуела, але разом із Китаєм скористалася знижками на російську нафту в межах механізму цінової стелі G7. Водночас європейська ініціатива щодо додаткового зниження стелі до $47,60 за барель, що набрала чинності цього місяця, майже не вплинула на індійські закупівлі, оскільки трейдери не бачать імперативу дотримуватися нових рівнів, тим паче за ціни Brent близько $66. ЄС також заявляв про заборону з 2026 року імпорту продуктів, виготовлених із російської нафти, але чітких порогів поки немає.

В той же час, попри залежність від Urals, індійські НПЗ намагаються диверсифікувати постачання, зокрема, державна Indian Oil Corp купує приблизно один танкер бразильської нафти щомісяця.

Раніше повідомлялось, що російським нафтовим компаніям, можливо, доведеться обмежити видобуток через наслідки ударів українських безпілотників, які уразили критично важливі експортні порти та нафтопереробні заводи.