Трамп зустрінеться з лідерами партій Конгресу на тлі загрози ’"шатдауну"

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч в понеділок, 29 вересня, з провідними лідерами Демократичної та Республіканської партій у Конгресі напередодні крайнього терміну, коли потрібно схвалити додаткове фінансування для уникнення зупинки роботи федерального уряду.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на представника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп планує зустрітися з чотирма лідерами фракцій – з обох палат Конгресу США. Це називають "значним зрушенням" у його позиції.

Раніше Трамп скасував зустріч із провідними демократами в Конгресі – конгресменом Хакімом Джеффрісом та сенатором Чаком Шумером – для обговорення державного фінансування.

Джеффріс і Шумер опублікували спільну заяву в суботу ввечері, підтверджуючи зустріч у понеділок, і сказали: "Ми рішуче налаштовані уникнути припинення роботи уряду".

Федеральний уряд перебуває на межі 15-го часткового припинення роботи з 1981 року, оскільки законодавці не змогли домовитися про план дискреційного фінансування на новий фінансовий рік, або приблизно чверті бюджету в $7 трлн.

19 вересня Палата представників, контрольована республіканцями, ухвалила тимчасовий законопроєкт про фінансування уряду до 21 листопада. Законопроєкт не було ухвалено Сенатом, де республіканцям було потрібно 60 голосів.

Демократи в Сенаті відхилили законопроєкт, вимагаючи, щоб будь-яке законодавство скасувало нещодавні скорочення програм охорони здоров'я.

Наразі республіканці займають 53 місця в Сенаті порівняно з 47 у демократів і мають більшість у Палаті представників (219 проти 213).

Довідково

У США шатдаун –– це тимчасове призупинення роботи федерального уряду через відсутність фінансування.

Якщо законодавці не домовляться щодо бюджету або тимчасового фінансування, урядові установи втрачають право витрачати кошти. Частина державних службовців відправляється у вимушені неоплачувані відпустки. Інші, чиї функції критично важливі (армія, поліція тощо), продовжують працювати, але зарплату отримають лише після відновлення фінансування.

