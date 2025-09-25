Білий дім наказав готуватися до можливого шатдауну: можливі масові звільнення

Білий дім наказав готуватися до можливого шатдауну, якщо Конгрес не зможе вчасно схвалити додаткове фінансування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

Зазначається, що Офіс з питань управління та бюджету США наказав федеральним відомствам підготувати плани масових звільнень на випадок шатдауну. Під скорочення мають потрапити програми, які закон не зобов’язує продовжувати. Варто зазначити, що документ вимагає саме звільнити деяких федеральних службовців, хоча зазвичай у разі шатдауну вони йдуть у вимушену відпустку й повертаються після відновлення роботи уряду.

У директиві наказано визначити програми, які залишаться без коштів після 30 вересня, якщо Конгрес не ухвалить бюджет. Якщо вони не мають альтернативного фінансування, то стануть ціллю для масштабних скорочень, які можуть назавжди ліквідувати робочі місця, визнані "несумісними" з пріоритетами Трампа. "Ми зберігаємо надію, що демократи в Конгресі не спровокують шатдаун і наведені кроки не будуть потрібні", – йдеться в документі.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав директиву "спробою залякування".

"Дональд Трамп звільняє федеральних працівників від самого початку – не для того, щоб управляти, а щоб лякати", – заявив він, додавши, що звільнення буде скасовано у суді.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала процес повернення на роботу сотень державних службовців, яких звільнили під час роботи департаменту DOGE під керівництвом Ілона Маска.

