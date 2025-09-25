Трамп усвідомив, що Кремль грає з ним, - президентка Словенії Пірц Мусар
Президент США Дональд Трамп переконався - Кремль грає з ним в ігри, тому змінив свою позицію щодо російської війни проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила у коментарі Укрінформу.
"Я рада була почути про це (зміну позиції глави Білого дому, - ред.)", - зазначила Пірц Мусар, додавши, що, на її думку, президент США був чесним у своєму бажанні зупинити війну за 24 години, "але зрозумів - можливо, трохи запізно, - що це не так".
"Тому я дуже сподіваюся, що він і далі працюватиме над досягненням миру. З його слів я відчула, що він постійно рухатиметься в цьому напрямку, і він відкритий для діалогу", - зауважила президентка Словенії.
Висловлювання президента США Дональда Трампа, за словами Пірц Мусар, свідчать про те, що він робитиме все можливе, аби зупинити війну.
Президентка Словенії наголосила, що у Трампа є багато важелів впливу, але водночас підкреслила відповідальність ЄС: "Європейський Союз має продовжувати підтримувати Україну, і ми повинні виступати в один голос".
Мусар також додала, що як юристка вона переконана в необхідності поважати міжнародне право та Статут ООН.
"Якщо ми дозволимо одній великій наддержаві просто переступити через міжнародне право, багато інших можуть наслідувати її приклад. Ось що стоїть на кону", — підкреслила вона.
ло вплинути на зміну позиції Трампа, вона пояснила, що важливу роль відіграли його контакти з європейськими лідерами.
"Думаю, президент Трамп розмовляє з багатьма європейськими політиками, і багато глав держав розповіли йому про позицію ЄС, трохи історії і те, що за цим стоїть", - резюмувала Пірц Мусар.
Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.
