УКР
Новини Заяви Трампа
Трамп усвідомив, що Кремль грає з ним, - президентка Словенії Пірц Мусар

Наташа Пірц Мусар про зміну риторики Трампа

Президент США Дональд Трамп переконався - Кремль грає з ним в ігри, тому змінив свою позицію щодо російської війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила у коментарі Укрінформу.

"Я рада була почути про це (зміну позиції глави Білого дому, - ред.)", - зазначила Пірц Мусар, додавши, що, на її думку, президент США був чесним у своєму бажанні зупинити війну за 24 години, "але зрозумів - можливо, трохи запізно, - що це не так".

"Тому я дуже сподіваюся, що він і далі працюватиме над досягненням миру. З його слів я відчула, що він постійно рухатиметься в цьому напрямку, і він відкритий для діалогу", - зауважила президентка Словенії.

Висловлювання президента США Дональда Трампа, за словами Пірц Мусар, свідчать про те, що він робитиме все можливе, аби зупинити війну.

Президентка Словенії наголосила, що у Трампа є багато важелів впливу, але водночас підкреслила відповідальність ЄС: "Європейський Союз має продовжувати підтримувати Україну, і ми повинні виступати в один голос".

Мусар також додала, що як юристка вона переконана в необхідності поважати міжнародне право та Статут ООН.

"Якщо ми дозволимо одній великій наддержаві просто переступити через міжнародне право, багато інших можуть наслідувати її приклад. Ось що стоїть на кону", — підкреслила вона.

ло вплинути на зміну позиції Трампа, вона пояснила, що важливу роль відіграли його контакти з європейськими лідерами.

"Думаю, президент Трамп розмовляє з багатьма європейськими політиками, і багато глав держав розповіли йому про позицію ЄС, трохи історії і те, що за цим стоїть", - резюмувала Пірц Мусар.

Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.

Словенія (187) Трамп Дональд (7241)
Трамп з Кремлем танцює танго ще з часів свого першого президенства.
показати весь коментар
25.09.2025 07:31 Відповісти
масове виправдовування любові Трампа до Кремля...То він помилявся, то він в думках заблукав...Але дивіться..вже Трамп зрозумів..... Трамп хитається між Зе і хкуйлом... Ось чули. що вже Трамп не рахує винним у війні ЗЕ??? Ідіоти - політика виправдовують цього Краснова, якому на Генасамблеї шепнули, що максиму Максимовичу Краснову звання Героя рашки вже присвоїли.. Мабуть буде допомога Україні від цього агента, але все будуть знати про контрудари у Мацкві.
показати весь коментар
25.09.2025 07:32 Відповісти
Краще б пані Наташа усвідомила,що Трамп на гачку у *****.
показати весь коментар
25.09.2025 07:40 Відповісти
Кого цікавить "позиція", Наталі? Всі очікують на дії.
показати весь коментар
25.09.2025 08:05 Відповісти
Трамп, взагалі кудись рухається до московії, упродовж 9 місяців, але не в сторону Партнерів США з ЄС і НАТО!!
******, це подобається, вітькофф може це підтвердити!!
показати весь коментар
25.09.2025 08:09 Відповісти
політики публічно обговорюють трампа наче лікарі безнадійно хворого біля його ліжка, який вже присмерті і нічого не чує.
показати весь коментар
25.09.2025 08:38 Відповісти
Наташа, не неси муйню.
Займайся своєю країною.
Інколи краще мовчати
показати весь коментар
25.09.2025 09:07 Відповісти
Балачки - це балачки. А де конкретні дії???
показати весь коментар
25.09.2025 11:04 Відповісти
 
 