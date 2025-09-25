РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9539 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа
876 7

Трамп осознал, что Кремль играет с ним, - президент Словении Пирц Мусар

Наташа Пирц Мусар об изменении риторики Трампа

Президент США Дональд Трамп убедился - Кремль играет с ним в игры, поэтому изменил свою позицию относительно российской войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила в комментарии Укринформу.

"Я рада была услышать об этом (изменение позиции главы Белого дома, - ред.)", - отметила Пирц Мусар, добавив, что по ее мнению, президент США был честным в своем желании остановить войну за 24 часа, "но понял - возможно, немного поздно, - что это не так".

"Поэтому я очень надеюсь, что он и дальше будет работать над достижением мира. С его слов я почувствовала, что он постоянно будет двигаться в этом направлении, и он открыт для диалога", - отметила президент Словении.

Высказывания президента США Дональда Трампа, по словам Пирц Мусар, свидетельствуют о том, что он будет делать все возможное, чтобы остановить войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Европе обрадовались новой риторике Трампа по Украине, но сохраняют скепсис, - Politico

Президент Словении отметила, что у Трампа есть много рычагов влияния, но в то же время подчеркнула ответственность ЕС: "Европейский Союз должен продолжать поддерживать Украину, и мы должны выступать в один голос".

Мусар также добавила, что как юрист она убеждена в необходимости уважать международное право и Устав ООН.

"Если мы позволим одной крупной сверхдержаве просто переступить через международное право, многие другие могут последовать ее примеру. Вот что стоит на кону", - подчеркнула она.

Чтобы повлиять на изменение позиции Трампа, она пояснила, что важную роль сыграли его контакты с европейскими лидерами.

"Думаю, президент Трамп разговаривает со многими европейскими политиками, и многие главы государств рассказали ему о позиции ЕС, немного истории и то, что за этим стоит", - резюмировала Пирц Мусар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Война не закончится еще долго": Акции европейских оборонных компаний выросли после заявлений Трампа

Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.

Автор: 

Словения (156) Трамп Дональд (6688)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп з Кремлем танцює танго ще з часів свого першого президенства.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:31 Ответить
масове виправдовування любові Трампа до Кремля...То він помилявся, то він в думках заблукав...Але дивіться..вже Трамп зрозумів..... Трамп хитається між Зе і хкуйлом... Ось чули. що вже Трамп не рахує винним у війні ЗЕ??? Ідіоти - політика виправдовують цього Краснова, якому на Генасамблеї шепнули, що максиму Максимовичу Краснову звання Героя рашки вже присвоїли.. Мабуть буде допомога Україні від цього агента, але все будуть знати про контрудари у Мацкві.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:32 Ответить
Краще б пані Наташа усвідомила,що Трамп на гачку у *****.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:40 Ответить
Кого цікавить "позиція", Наталі? Всі очікують на дії.
показать весь комментарий
25.09.2025 08:05 Ответить
Трамп, взагалі кудись рухається до московії, упродовж 9 місяців, але не в сторону Партнерів США з ЄС і НАТО!!
******, це подобається, вітькофф може це підтвердити!!
показать весь комментарий
25.09.2025 08:09 Ответить
політики публічно обговорюють трампа наче лікарі безнадійно хворого біля його ліжка, який вже присмерті і нічого не чує.
показать весь комментарий
25.09.2025 08:38 Ответить
Наташа, не неси муйню.
Займайся своєю країною.
Інколи краще мовчати
показать весь комментарий
25.09.2025 09:07 Ответить
 
 