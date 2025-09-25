Трамп осознал, что Кремль играет с ним, - президент Словении Пирц Мусар
Президент США Дональд Трамп убедился - Кремль играет с ним в игры, поэтому изменил свою позицию относительно российской войны против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила в комментарии Укринформу.
"Я рада была услышать об этом (изменение позиции главы Белого дома, - ред.)", - отметила Пирц Мусар, добавив, что по ее мнению, президент США был честным в своем желании остановить войну за 24 часа, "но понял - возможно, немного поздно, - что это не так".
"Поэтому я очень надеюсь, что он и дальше будет работать над достижением мира. С его слов я почувствовала, что он постоянно будет двигаться в этом направлении, и он открыт для диалога", - отметила президент Словении.
Высказывания президента США Дональда Трампа, по словам Пирц Мусар, свидетельствуют о том, что он будет делать все возможное, чтобы остановить войну.
Президент Словении отметила, что у Трампа есть много рычагов влияния, но в то же время подчеркнула ответственность ЕС: "Европейский Союз должен продолжать поддерживать Украину, и мы должны выступать в один голос".
Мусар также добавила, что как юрист она убеждена в необходимости уважать международное право и Устав ООН.
"Если мы позволим одной крупной сверхдержаве просто переступить через международное право, многие другие могут последовать ее примеру. Вот что стоит на кону", - подчеркнула она.
Чтобы повлиять на изменение позиции Трампа, она пояснила, что важную роль сыграли его контакты с европейскими лидерами.
"Думаю, президент Трамп разговаривает со многими европейскими политиками, и многие главы государств рассказали ему о позиции ЕС, немного истории и то, что за этим стоит", - резюмировала Пирц Мусар.
Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.
