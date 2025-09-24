БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Війна не закінчиться ще довго": Акції європейських оборонних компаній зросли після заяв Трампа

Акції європейських оборонних компаній зросли після заяв Трампа

Акції оборонних компаній зросли на торгах у середу вранці попри те, що загальноєвропейський індекс Stoxx 600 знижувався.

Зокрема, індекс Stoxx Europe Aerospace and Defense зріс на 1%, повідомляє CNBC.

При цьому акції німецького виробника вузлів для військової техніки Renk дорожчали на 4,9%, шведської Saab – на 4,5%, а німецької оборонно-технологічної компанії Hensoldt – на 4%.

Поштовх акціям європейських оборонних компаній надали останні коментарі президента США Дональда Трампа щодо конфлікту в Україні.

Зокрема, він заявив, що Україна може повернути всю окуповану Росією територію за підтримки ЄС та НАТО, територію у Росії, що стало суттєвою зміною позиції у вівторок.

Крім того, під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Нью-Йорку Трамп заявив, що Україна успішно зупиняє "потужну" російську армію на фронті. Однак він визнав, що війна між країнами може тривати "ще довго"

Приходить. Я про це з 90-х казав.
24.09.2025 17:43 Відповісти
Сьогодні ми думаємо лише про "вигнати окупантів". А коли буде ******* зброя можна подумати і про повний розгром та примусовий розділ федерації на окремі національні держави. Всі сусіди **********, в ідеалі!, мають повернути загарбане московітами, а самих московітів загнати як скажених лисиць в московський улус. Вже є ознаки наближення цього. То ж "нам своє робить" - вбивати окупантів і знищувати їх економіку. Війна має повернутися втуди звідки прийшла. Амінь!
24.09.2025 17:32 Відповісти
Заробляють великі європейські концерни і опа в прості українці гинуть, цікаво нас же не так багато як кацапів, кого тоді почнуть мобілізувати, мусорів?
24.09.2025 17:35 Відповісти
А хто буде довго воювати з руськими цапами, українські герої закінчуються
24.09.2025 18:51 Відповісти

