"Війна не закінчиться ще довго": Акції європейських оборонних компаній зросли після заяв Трампа

Акції оборонних компаній зросли на торгах у середу вранці попри те, що загальноєвропейський індекс Stoxx 600 знижувався.

Зокрема, індекс Stoxx Europe Aerospace and Defense зріс на 1%, повідомляє CNBC.

При цьому акції німецького виробника вузлів для військової техніки Renk дорожчали на 4,9%, шведської Saab – на 4,5%, а німецької оборонно-технологічної компанії Hensoldt – на 4%.

Поштовх акціям європейських оборонних компаній надали останні коментарі президента США Дональда Трампа щодо конфлікту в Україні.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Зокрема, він заявив, що Україна може повернути всю окуповану Росією територію за підтримки ЄС та НАТО, територію у Росії, що стало суттєвою зміною позиції у вівторок.

Крім того, під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Нью-Йорку Трамп заявив, що Україна успішно зупиняє "потужну" російську армію на фронті. Однак він визнав, що війна між країнами може тривати "ще довго".