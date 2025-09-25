Белый дом приказал готовиться к возможному шатдауну: возможны массовые увольнения

Белый дом приказал готовиться к возможному шатдауну, если Конгресс не сможет вовремя одобрить дополнительное финансирование.

Отмечается, что Офис по вопросам управления и бюджета США приказал федеральным ведомствам подготовить планы массовых увольнений на случай шатдауна. Под сокращение должны попасть программы, которые закон не обязывает продолжать. Нужно отметить, что документ требует именно уволить некоторых федеральных служащих, хотя обычно в случае шатдауна они уходят в вынужденный отпуск и возвращаются после возобновления работы правительства.

В директиве предписано определить программы, которые останутся без средств после 30 сентября, если Конгресс не примет бюджет. Если они не имеют альтернативного финансирования, то станут целью для масштабных сокращений, которые могут навсегда ликвидировать рабочие места, признанные "несовместимыми" с приоритетами Трампа. "Мы сохраняем надежду, что демократы в Конгрессе не спровоцируют шатдаун и приведенные шаги не потребуются", - говорится в документе.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал директиву "попыткой запугивания".

"Дональд Трамп увольняет федеральных работников с самого начала - не для того, чтобы управлять, а чтобы пугать", - заявил он, добавив, что увольнение будет отменено в суде.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа начала процесс возвращения на работу сотен государственных служащих, которых уволили во время работы департамента DOGE под руководством Илона Маска.

