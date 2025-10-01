УКР
Новини Загроза шатдауну в США
3 346 23

Шатдаун в США: федеральний уряд призупинив роботу

конгрес сша

Федеральний уряд США офіційно припинив роботу вперше за шість років після того, як Конгрес, який зайшов у глухий кут та не зміг ухвалити законопроєкт щодо фінансування, щоб продовжити роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Як зазначається, ніхто в Капітолії не знає, що буде далі. Так, республіканці наполягають, що демократам потрібно просто погодитися продовжити поточне фінансування ще на сім тижнів. Демократи відмовляються зробити це без суттєвих поступок у голосуванні за ухвалення будь-якого законопроєкту щодо фінансування в Сенаті.

Читайте: Трамп зустрінеться з лідерами партій Конгресу на тлі загрози ’"шатдауну"

За даними Reuters, Сенат відхилив тимчасовий законопроєкт, що мав продовжити фінансування роботи уряду до 21 листопада. Демократи виступили проти, оскільки республіканці відмовилися включити до документа продовження медичних пільг.

За даними Укрінформу, останні спроби законодавців домовитися у вівторок не увінчалися успіхом.

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому вже розіслало розпорядження федеральним установам США задіяти плани призупинення роботи через урядовий шатдаун.

Довідково

У США шатдаун - це тимчасове призупинення роботи федерального уряду через відсутність фінансування.

Якщо законодавці не домовляться щодо бюджету або тимчасового фінансування, урядові установи втрачають право витрачати кошти. Частина державних службовців відправляється у вимушені неоплачувані відпустки. Інші, чиї функції критично важливі (армія, поліція тощо), продовжують працювати, але зарплату отримають лише після відновлення фінансування.

Автор: 

США (24417) фінансування (3266)
+8
Все як у нас. Мудрі люди обрали брехливих блазнів, то і маємо. Це і є деградація, коли тільки хліба і видовищ...
01.10.2025 08:03 Відповісти
+8
Якби Трамп був президентом цього б не трапилось. Докерувалося 6-ти разовий банкрут.
01.10.2025 08:07 Відповісти
+7
це як Порошенко змусив зебілів проголосувати за бєніну макаку, тому що цибуля була по шість гривень
01.10.2025 08:05 Відповісти
Цікаво, чи скоро вже буде військовий переворот?
01.10.2025 07:58 Відповісти
На користь кого?
01.10.2025 09:06 Відповісти
а вині демократи тому шо в Конгресі їх меншість
01.10.2025 07:59 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/5wXhd88pflg?feature=share Нарештi вiднайшли лавку, в якiй можна придбати скумбрiю задешево.
01.10.2025 08:48 Відповісти
Ну ***** ж казав що Трамп -геній.
01.10.2025 08:02 Відповісти
А якби була потужна "монобільшість" у Конгресі то таких проблем би не мали. Треба для американських парламентарів курси у Трускавці організувати.
01.10.2025 08:04 Відповісти
Трамп тут нічого, для США це типова ситуація
01.10.2025 08:12 Відповісти
"Федеральний уряд США офіційно припинив роботу вперше за шість років " Ну да, это другое.
01.10.2025 08:20 Відповісти
Это у них традиционная осенняя забава типа Хэллоуина. Только в Сенате. Там тоже любят делить бюджет и потоки. К рождеству порешают.
01.10.2025 08:08 Відповісти
Деми пішли в наступ.
01.10.2025 08:09 Відповісти
"Деми" нікуди не "наступають"... Вони "Сидять не березі річки, і чекають, коли повз них пропливе труп Трампа...", якого приб"ють самі "респи"...
01.10.2025 08:19 Відповісти
Та це вже не новина, пані та панове, це вже добра традиція у США, ну, наприклад як Гелувим.
01.10.2025 08:35 Відповісти
никогда такого не было и вот опять)))) каждый год такое что при демах что при респах
01.10.2025 08:41 Відповісти
Якщо результатом буде щорічне скорочення федерального бюджету на 2% як за Обами то можна тільки порадіти.
01.10.2025 08:43 Відповісти
Шатдаун - це національний вид спорту в Америці.
01.10.2025 08:52 Відповісти
Зло перемагає Добро, тому що дурних більше ніж розумних...
"Подавляющее большиство" по т. Сталину.

«... Есть два типа душевного устроения, которые сталкиваются на протяжении всей человеческой истории и с трудом понимают друг друга.

Один из этих типов принадлежит коллективу, социальному большинству, и он внешне преобладает в истории; другой принадлежит духовной индивидуальности, избранному меньшинству, и значение его в истории более сокровенное. Условно можно было бы сказать, что это "демократический" и "аристократический" духовный тип.

Социалисты говорят, что привилегированное меньшинство всегда в истории человеческих обществ эксплуатировало обездоленное большинство.

Но есть другая истина, истина более глубокая и более сокрытая от внешнего взора: коллектив, количественное большинство всегда в истории эксплуатировало и насиловало, притесняло и гнало качественное меньшинство, духовные индивидуальности, имевшие эрос божественного, устремленные к горнему миру. ...»

И далее "История создавалась для среднего массового человека, для коллектива. Для него, для этого среднего человека, человека коллектива, создавались государство, семья, школа, бытовой уклад, даже внешняя организация Церкви, к нему *************** познания, мораль, религиозные догматы, культ...

Он, этот средний, массовый человек, человек коллектива, был господином истории, и он всегда требовал, чтобы все делалось для него, чтобы все считалось с ним, с его уровнем и его интересами." Николай Бердяев.
01.10.2025 08:53 Відповісти
У США вийшов ремейк серіалу «Слуга народу» під назвою «Даун і шатдаун».
01.10.2025 08:58 Відповісти
Це вже America great again, чи ще треба почекати?
01.10.2025 09:00 Відповісти
Це вже America dreck again, вибачаюсь за мій німецький!
01.10.2025 09:12 Відповісти
Операция шатун2.
01.10.2025 09:08 Відповісти
 
 