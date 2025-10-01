Шатдаун в США: федеральний уряд призупинив роботу
Федеральний уряд США офіційно припинив роботу вперше за шість років після того, як Конгрес, який зайшов у глухий кут та не зміг ухвалити законопроєкт щодо фінансування, щоб продовжити роботу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Як зазначається, ніхто в Капітолії не знає, що буде далі. Так, республіканці наполягають, що демократам потрібно просто погодитися продовжити поточне фінансування ще на сім тижнів. Демократи відмовляються зробити це без суттєвих поступок у голосуванні за ухвалення будь-якого законопроєкту щодо фінансування в Сенаті.
За даними Reuters, Сенат відхилив тимчасовий законопроєкт, що мав продовжити фінансування роботи уряду до 21 листопада. Демократи виступили проти, оскільки республіканці відмовилися включити до документа продовження медичних пільг.
За даними Укрінформу, останні спроби законодавців домовитися у вівторок не увінчалися успіхом.
Адміністративно-бюджетне управління Білого дому вже розіслало розпорядження федеральним установам США задіяти плани призупинення роботи через урядовий шатдаун.
Довідково
У США шатдаун - це тимчасове призупинення роботи федерального уряду через відсутність фінансування.
Якщо законодавці не домовляться щодо бюджету або тимчасового фінансування, урядові установи втрачають право витрачати кошти. Частина державних службовців відправляється у вимушені неоплачувані відпустки. Інші, чиї функції критично важливі (армія, поліція тощо), продовжують працювати, але зарплату отримають лише після відновлення фінансування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Подавляющее большиство" по т. Сталину.
«... Есть два типа душевного устроения, которые сталкиваются на протяжении всей человеческой истории и с трудом понимают друг друга.
Один из этих типов принадлежит коллективу, социальному большинству, и он внешне преобладает в истории; другой принадлежит духовной индивидуальности, избранному меньшинству, и значение его в истории более сокровенное. Условно можно было бы сказать, что это "демократический" и "аристократический" духовный тип.
Социалисты говорят, что привилегированное меньшинство всегда в истории человеческих обществ эксплуатировало обездоленное большинство.
Но есть другая истина, истина более глубокая и более сокрытая от внешнего взора: коллектив, количественное большинство всегда в истории эксплуатировало и насиловало, притесняло и гнало качественное меньшинство, духовные индивидуальности, имевшие эрос божественного, устремленные к горнему миру. ...»
И далее "История создавалась для среднего массового человека, для коллектива. Для него, для этого среднего человека, человека коллектива, создавались государство, семья, школа, бытовой уклад, даже внешняя организация Церкви, к нему *************** познания, мораль, религиозные догматы, культ...
Он, этот средний, массовый человек, человек коллектива, был господином истории, и он всегда требовал, чтобы все делалось для него, чтобы все считалось с ним, с его уровнем и его интересами." Николай Бердяев.