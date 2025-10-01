Шатдаун в США: федеральний уряд призупинив роботу

Федеральний уряд США офіційно припинив роботу вперше за шість років після того, як Конгрес, який зайшов у глухий кут та не зміг ухвалити законопроєкт щодо фінансування, щоб продовжити роботу.

Як зазначається, ніхто в Капітолії не знає, що буде далі. Так, республіканці наполягають, що демократам потрібно просто погодитися продовжити поточне фінансування ще на сім тижнів. Демократи відмовляються зробити це без суттєвих поступок у голосуванні за ухвалення будь-якого законопроєкту щодо фінансування в Сенаті.

За даними Reuters, Сенат відхилив тимчасовий законопроєкт, що мав продовжити фінансування роботи уряду до 21 листопада. Демократи виступили проти, оскільки республіканці відмовилися включити до документа продовження медичних пільг.

За даними Укрінформу, останні спроби законодавців домовитися у вівторок не увінчалися успіхом.

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому вже розіслало розпорядження федеральним установам США задіяти плани призупинення роботи через урядовий шатдаун.

Довідково

У США шатдаун - це тимчасове призупинення роботи федерального уряду через відсутність фінансування.

Якщо законодавці не домовляться щодо бюджету або тимчасового фінансування, урядові установи втрачають право витрачати кошти. Частина державних службовців відправляється у вимушені неоплачувані відпустки. Інші, чиї функції критично важливі (армія, поліція тощо), продовжують працювати, але зарплату отримають лише після відновлення фінансування.

