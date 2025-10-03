РУС
Новости Угроза шатдауна в США
Переговоры между Украиной и США по беспилотникам продолжаются, поставки поступают, - МИД

Переговоры Украины и США по беспилотникам продолжаются

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг сообщения СМИ о возможном блокировании соглашения с Украиной по БПЛА из-за шатдауна в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х в ответ на статью The Telegraph.

"Неправда. Переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану, и поставки продолжают поступать", - написал он.

Тихий ответил на статью The Telegraph

Напомним, ранее газета The Telegraph писала, что из-за "шатдауна" в США может быть заблокировано соглашение Украины по БПЛА на миллиарды.

Автор: 

Це тіпа, ми їм безпілотники, а вони нам обіцянки про ракети?
