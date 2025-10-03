Переговоры между Украиной и США по беспилотникам продолжаются, поставки поступают, - МИД
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг сообщения СМИ о возможном блокировании соглашения с Украиной по БПЛА из-за шатдауна в США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х в ответ на статью The Telegraph.
"Неправда. Переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану, и поставки продолжают поступать", - написал он.
Напомним, ранее газета The Telegraph писала, что из-за "шатдауна" в США может быть заблокировано соглашение Украины по БПЛА на миллиарды.
