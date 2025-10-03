УКР
Переговори між Україною та США щодо безпілотників тривають, поставки надходять, - МЗС

Переговори України та США щодо безпілотників тривають

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував повідомлення ЗМІ щодо можливого блокування угоди з Україною по БПЛА через шатдаун у США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х у відповідь на статтю The Telegraph.

"Неправда. Переговори між Україною та США щодо угоди про безпілотники йдуть за планом, і поставки продовжують надходити", - написав він.

Тихий відповів на статтю The Telegraph

Нагадаємо, раніше газета The Telegraph писала, що через "шатдаун" у США може бути заблоковано угоду України щодо БПЛА на мільярди.

