Переговори між Україною та США щодо безпілотників тривають, поставки надходять, - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував повідомлення ЗМІ щодо можливого блокування угоди з Україною по БПЛА через шатдаун у США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х у відповідь на статтю The Telegraph.

"Неправда. Переговори між Україною та США щодо угоди про безпілотники йдуть за планом, і поставки продовжують надходити", - написав він.

Нагадаємо, раніше газета The Telegraph писала, що через "шатдаун" у США може бути заблоковано угоду України щодо БПЛА на мільярди.