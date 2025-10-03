"Шатдаун" у США може заблокувати угоду України по БПЛА на мільярди, - The Telegraph
Кілька зустрічей української делегації з американськими посадовцями вже зірвані цього тижня. Посадовців попросили "залишитись вдома"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
Зазначається, що у вівторок до США прибула українська делегація, яка мала на меті укласти угоду з США щодо обміну технологіями безпілотників, яка могла б сягати мільярдів доларів. Проте, оскільки сотні тисяч американських держслужбовців відправили у відпустки, перемовини опинились під загрозою.
"Всі майбутні проєкти трохи постраждали, тому що представники Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не проводять зустрічей, і ми втрачаємо час через це закриття", - повідомило журналістам The Telegraph джерело в українському уряді.
Співрозмовник видання підкреслив, що з огляду на "шатдаун" інші українські делегації, які мали прибути до США найближчими тижнями, тепер переглядають свої плани на майбутнє.
Водночас автори матеріалу підкреслили, що гуманітарні організації попередили, що Україна стикається з "масовими атаками безпрецедентної інтенсивності" з боку Росії на тлі закриття уряду США.
Нагадаємо, Федеральний уряд США офіційно припинив роботу вперше за шість років після того, як Конгрес, який зайшов у глухий кут та не зміг ухвалити законопроєкт щодо фінансування, щоб продовжити роботу.
