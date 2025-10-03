УКР
"Шатдаун" у США може заблокувати угоду України по БПЛА на мільярди, - The Telegraph

Кілька зустрічей української делегації з американськими посадовцями вже зірвані цього тижня. Посадовців попросили "залишитись вдома"

Зазначається, що у вівторок до США прибула українська делегація, яка мала на меті укласти угоду з США щодо обміну технологіями безпілотників, яка могла б сягати мільярдів доларів. Проте, оскільки сотні тисяч американських держслужбовців відправили у відпустки, перемовини опинились під загрозою.

"Всі майбутні проєкти трохи постраждали, тому що представники Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не проводять зустрічей, і ми втрачаємо час через це закриття", - повідомило журналістам The Telegraph джерело в українському уряді.

Співрозмовник видання підкреслив, що з огляду на "шатдаун" інші українські делегації, які мали прибути до США найближчими тижнями, тепер переглядають свої плани на майбутнє.

Водночас автори матеріалу підкреслили, що гуманітарні організації попередили, що Україна стикається з "масовими атаками безпрецедентної інтенсивності" з боку Росії на тлі закриття уряду США.

Нагадаємо, Федеральний уряд США офіційно припинив роботу вперше за шість років після того, як Конгрес, який зайшов у глухий кут та не зміг ухвалити законопроєкт щодо фінансування, щоб продовжити роботу.

+2
Раніше не було часу поїхати,зайняті *****.Уряд зрадників тут ні до чого,то все омєріка.Спасибі уродам за 2019р
показати весь коментар
03.10.2025 07:50 Відповісти
+1
Заблокувати Міндичу?
показати весь коментар
03.10.2025 08:08 Відповісти
+1
Почти зірка смерті ,яку ніхто не бачив в дії.Нічого там новітнього нема.Двигун,система керування,наведення і вибухівка.З цих компонентів нічого краще зробити Україна не може по причині,що був положений великий болт з часів незалежності.
показати весь коментар
03.10.2025 08:18 Відповісти
Якими технологіями обмін?Про що річ?
показати весь коментар
03.10.2025 07:52 Відповісти
Мабуть мають на увазі ФП-5 "Фламінго", якщо вірити ТХ, то вона перевершує "Томагавк", а також ФП-9 "Довгий Нептун", як хвалився Зеленський.
показати весь коментар
03.10.2025 08:06 Відповісти
Почти зірка смерті ,яку ніхто не бачив в дії.Нічого там новітнього нема.Двигун,система керування,наведення і вибухівка.З цих компонентів нічого краще зробити Україна не може по причині,що був положений великий болт з часів незалежності.
показати весь коментар
03.10.2025 08:18 Відповісти
Весь світ трахається,щоб ракета могла пролетіти систему ППО.Малопомітність або велика швидкість,це не про фейкову фламінгу.
показати весь коментар
03.10.2025 08:22 Відповісти
хто такий Міндич ?
показати весь коментар
03.10.2025 08:10 Відповісти
Король золотих унітазів.
показати весь коментар
03.10.2025 08:25 Відповісти
демократи 3.14дари !
показати весь коментар
03.10.2025 08:09 Відповісти
Крім БЛА, може бути і затримка з постачанням іншої зброї, в зв'язку шатдауном.
показати весь коментар
03.10.2025 08:14 Відповісти
Томагавки ?
показати весь коментар
03.10.2025 08:15 Відповісти
"Томагавки"- це майже 0, а може бути затримка іншої зброї.
показати весь коментар
03.10.2025 08:41 Відповісти
Казали ше тиждень - два покамизяться і на роботу - тим часом Трамп планує прорідити лави чиновників
показати весь коментар
03.10.2025 08:26 Відповісти
 
 