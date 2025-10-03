РУС
Угроза шатдауна в США
"Шатдаун" в США может заблокировать соглашение Украины по БПЛА на миллиарды, - The Telegraph

Несколько встреч украинской делегации с американскими чиновниками уже сорваны на этой неделе. Чиновников попросили "остаться дома"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что во вторник в США прибыла украинская делегация, которая имела целью заключить соглашение с США по обмену технологиями беспилотников, которая могла бы достигать миллиардов долларов. Однако, поскольку сотни тысяч американских госслужащих отправили в отпуска, переговоры оказались под угрозой.

"Все будущие проекты немного пострадали, потому что представители Пентагона, Государственного департамента и Белого дома не проводят встреч, и мы теряем время из-за этого закрытия", - сообщил журналистам The Telegraph источник в украинском правительстве.

Собеседник издания подчеркнул, что ввиду "шатдауна" другие украинские делегации, которые должны были прибыть в США в ближайшие недели, теперь пересматривают свои планы на будущее.

В то же время авторы материала подчеркнули, что гуманитарные организации предупредили, что Украина сталкивается с "массовыми атаками беспрецедентной интенсивности" со стороны России на фоне закрытия правительства США.

Напомним, Федеральное правительство США официально прекратило работу впервые за шесть лет после того, как Конгресс, который зашел в тупик, не смог принять законопроект о финансировании, чтобы продолжить работу.

Топ комментарии
+7
Раніше не було часу поїхати,зайняті *****.Уряд зрадників тут ні до чого,то все омєріка.Спасибі уродам за 2019р
03.10.2025 07:50 Ответить
+3
Король золотих унітазів.
03.10.2025 08:25 Ответить
+1
Мабуть мають на увазі ФП-5 "Фламінго", якщо вірити ТХ, то вона перевершує "Томагавк", а також ФП-9 "Довгий Нептун", як хвалився Зеленський.
03.10.2025 08:06 Ответить
Якими технологіями обмін?Про що річ?
03.10.2025 07:52 Ответить
Мабуть мають на увазі ФП-5 "Фламінго", якщо вірити ТХ, то вона перевершує "Томагавк", а також ФП-9 "Довгий Нептун", як хвалився Зеленський.
03.10.2025 08:06 Ответить
Почти зірка смерті ,яку ніхто не бачив в дії.Нічого там новітнього нема.Двигун,система керування,наведення і вибухівка.З цих компонентів нічого краще зробити Україна не може по причині,що був положений великий болт з часів незалежності.
03.10.2025 08:18 Ответить
але ж було !!! При Пороху була б хоча дрібно-серійна сборка!! При тому що робились реформи і парламент казився, ставив палки в колеса
03.10.2025 10:01 Ответить
Весь світ трахається,щоб ракета могла пролетіти систему ППО.Малопомітність або велика швидкість,це не про фейкову фламінгу.
03.10.2025 08:22 Ответить
Заблокувати Міндичу?
03.10.2025 08:08 Ответить
хто такий Міндич ?
03.10.2025 08:10 Ответить
Король золотих унітазів.
03.10.2025 08:25 Ответить
демократи 3.14дари !
03.10.2025 08:09 Ответить
Абсолютно так!! Своїми "повєстками" та дичиною довели систему, що їх переміг повний нуль, нарцис і нікчема і брехло.... І ще дивуються, чого виборці їх так отпердоляли
03.10.2025 09:59 Ответить
Крім БЛА, може бути і затримка з постачанням іншої зброї, в зв'язку шатдауном.
показать весь комментарий
Томагавки ?
03.10.2025 08:15 Ответить
"Томагавки"- це майже 0, а може бути затримка іншої зброї.
03.10.2025 08:41 Ответить
Казали ше тиждень - два покамизяться і на роботу - тим часом Трамп планує прорідити лави чиновників
03.10.2025 08:26 Ответить
Так міндічі-венси якраз і позвільняють тих хто напрацювував допомогу Україні та тих хто ще якось протидіяв московським мережам впливу
03.10.2025 09:57 Ответить
Тому що Краснов ПРАЦЮЄ !!!
03.10.2025 09:13 Ответить
Чого ще чекати, коли державу очолюють старий самозакоханий маразматик і зграя клоунів?
03.10.2025 09:17 Ответить
Краснов галімий чортяка
03.10.2025 09:54 Ответить
 
 