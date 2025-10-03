"Шатдаун" в США может заблокировать соглашение Украины по БПЛА на миллиарды, - The Telegraph

Несколько встреч украинской делегации с американскими чиновниками уже сорваны на этой неделе. Чиновников попросили "остаться дома"

Отмечается, что во вторник в США прибыла украинская делегация, которая имела целью заключить соглашение с США по обмену технологиями беспилотников, которая могла бы достигать миллиардов долларов. Однако, поскольку сотни тысяч американских госслужащих отправили в отпуска, переговоры оказались под угрозой.

"Все будущие проекты немного пострадали, потому что представители Пентагона, Государственного департамента и Белого дома не проводят встреч, и мы теряем время из-за этого закрытия", - сообщил журналистам The Telegraph источник в украинском правительстве.

Собеседник издания подчеркнул, что ввиду "шатдауна" другие украинские делегации, которые должны были прибыть в США в ближайшие недели, теперь пересматривают свои планы на будущее.

В то же время авторы материала подчеркнули, что гуманитарные организации предупредили, что Украина сталкивается с "массовыми атаками беспрецедентной интенсивности" со стороны России на фоне закрытия правительства США.

Напомним, Федеральное правительство США официально прекратило работу впервые за шесть лет после того, как Конгресс, который зашел в тупик, не смог принять законопроект о финансировании, чтобы продолжить работу.