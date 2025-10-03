Поставки Tomahawk Украине выглядят нереалистичными из-за ограниченных запасов, - Reuters

По информации Reuters, желание администрации Трампа передать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk может оказаться нереалистичным, поскольку имеющиеся запасы предназначены для ВМС США и других нужд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Представитель администрации США и источники, знакомые с вопросом подготовки и поставки ракет Tomahawk, поставили под сомнение возможность передачи этих крылатых ракет, дальность которых составляет 2 500 километров. Чиновник подчеркнул, что дефицита этого базового оружия нет - его широко используют для ударов по наземным целям, - но намекнул, что Киеву могут предоставить другие варианты меньшей дальности. По его словам, США могут рассмотреть вариант, чтобы европейские союзники закупили другие дальнобойные системы и передали их Украине, но Tomahawk вряд ли будут среди них.

Поставка ракет Tomahawk могла бы существенно усилить возможности Украины наносить удары, позволяя поражать объекты глубоко на территории России, включая военные базы, логистические центры, аэродромы и командные пункты, которые сейчас недосягаемы.

Согласно бюджетным документам Пентагона, ВМС США - основной пользователь Tomahawk - к этому времени закупили 8 959 ракет по средней цене 1,3 миллиона долларов за единицу. Производство Tomahawk продолжается с середины 1980-х годов, а в последние годы выпуск колеблется от 55 до 90 ракет ежегодно. По данным бюджета Пентагона, в 2026 году США планируют приобрести 57 таких ракет.

