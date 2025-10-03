РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10334 посетителя онлайн
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
5 662 128

Поставки Tomahawk Украине выглядят нереалистичными из-за ограниченных запасов, - Reuters

Томагавк

По информации Reuters, желание администрации Трампа передать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk может оказаться нереалистичным, поскольку имеющиеся запасы предназначены для ВМС США и других нужд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Представитель администрации США и источники, знакомые с вопросом подготовки и поставки ракет Tomahawk, поставили под сомнение возможность передачи этих крылатых ракет, дальность которых составляет 2 500 километров. Чиновник подчеркнул, что дефицита этого базового оружия нет - его широко используют для ударов по наземным целям, - но намекнул, что Киеву могут предоставить другие варианты меньшей дальности. По его словам, США могут рассмотреть вариант, чтобы европейские союзники закупили другие дальнобойные системы и передали их Украине, но Tomahawk вряд ли будут среди них.

Поставка ракет Tomahawk могла бы существенно усилить возможности Украины наносить удары, позволяя поражать объекты глубоко на территории России, включая военные базы, логистические центры, аэродромы и командные пункты, которые сейчас недосягаемы.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Согласно бюджетным документам Пентагона, ВМС США - основной пользователь Tomahawk - к этому времени закупили 8 959 ракет по средней цене 1,3 миллиона долларов за единицу. Производство Tomahawk продолжается с середины 1980-х годов, а в последние годы выпуск колеблется от 55 до 90 ракет ежегодно. По данным бюджета Пентагона, в 2026 году США планируют приобрести 57 таких ракет.

Также читайте: Трамп сказал Зеленскому, что готов предоставить дальнобойное оружие для ударов по РФ, - WSJ

Автор: 

ракеты (3735) США (28002)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Смішні США. 90 штук в рік. Ми он по 7 Фламінгів в день клепаємо, правда є нюанс...
показать весь комментарий
03.10.2025 00:29 Ответить
+12
Обмежені запаси??? Серйозно?

Це сама масова крилата ракета, яку США з 80-х штабелями складають прозапас.
показать весь комментарий
03.10.2025 00:23 Ответить
+8
Фламінгами не прийдеться - вони поки що фейк

немає жодних доказів, ні фото, ні відео, ні уламків, які доводять що вони в щось попали тонною вибухівки

це як Лєнку-скумбрію зфотошопили ніби вона стоїть коло Меланії, взявши фото іншої жінки яка дійсно фотографувалась з Меланією і замінивши на цьому фото ту жінку на Скумбрію-по-вісім
показать весь комментарий
03.10.2025 00:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Та в сша є хоч якась номенклатура, яка не в дефіциті ? 850 лярдів баксів щороку кудись йдуть, а на складах все - як останнє.
показать весь комментарий
03.10.2025 01:09 Ответить
А яка тобі справа до США? Чому це вони повинні давати Україні Томагавки? От дай своєму сусіду тисячу доларів на пиво. Ну покажи приклад зі себе.
показать весь комментарий
03.10.2025 01:26 Ответить
Не должна, США должна у ху-ла отсасывать, чем и занимется.
показать весь комментарий
03.10.2025 01:45 Ответить
трампівський ботяро:

- ти хоч читай комент, а не відписуй по методичці

- сша нічого і не дає, а продає Європі. Якщо ти зі сша (а не vpn), не бійся, збіднієш через українців

- а яка тобі справа до України? Йди звідси, на болотні форуми, до однодумців
показать весь комментарий
03.10.2025 02:25 Ответить
Яка мені справа, яка мені справа до українців? Та пряма. Понаїжджали сюди по програмі U4U , нічого не роблять, бідують аж голодають, тільки одна заминочка: машини новенька БМВ Х6,Х5,Х7, квартири з арендною платою 3-4 тис. дол. на місяць, манікюри, усякі спа-салони і море нарікань, що Америка не допомагає. На скільки відсотків Україна підняла зарлату бюджетикам (поліцаї, судді,прокурори,усяка бюрокртина державна погань) під час війни? 3% чи можливо 30%. От мені здається 30%. Чому це мої податки повинні іти на утримування злодіїв? Хотіли шашлики "на майскиє", от маєте і шашлики.
показать весь комментарий
03.10.2025 04:14 Ответить
ну ти і тварина!
показать весь комментарий
03.10.2025 06:24 Ответить
всім українцям добра - кацапам недобра..
пішов на Queen.
показать весь комментарий
03.10.2025 01:12 Ответить
> 8959 ракет - обмежені запаси
Это сразу было ясно. Но хоть бы не п-дели.
показать весь комментарий
03.10.2025 01:20 Ответить
Ну от дадуть американці Україні ці Томагавки, но і що? Хто їх буде програмувати і запускати? Суперінтелектуальні українці? А чому б і ні?. Український автопром, наприклад, на висоті. Дрони також охиренно хирачать (згідно "Єдиним Новинам"), тільки результат малий. Це нація, без якої б світ не існував. Та чому ядерку не вимагати? Це значно крутіше. А що то є вуйка Петра посадити з бомбою в поїзд Львів-Москва. Він там її з допомогою молотка і зубила активує прямо біля мумії на площі засранців ("Цервона" площа).
показать весь комментарий
03.10.2025 01:23 Ответить
Она автоматическая. Не надо ее программировать. Задаются координаты и вперед.
>Це нація, без якої б світ не існував.
Да, если бы не было Украины и украинцев, россия уже бы с НАТО воевала и возможно ядерным оружием.
показать весь комментарий
03.10.2025 01:42 Ответить
Она автоматическая. Не надо ее программировать. Задаются координаты и вперед.
А координати написати на листочку паперу з учнівського зошиту в клітину і приклеїти до хвостовика ракети. Ну а запуск здійснюєся просто - пинка в задницю і плетіла. От маленька проблема тільки виникає, щоби листочок з координатами не злетів підчас запуску.

Да, если бы не было Украины и украинцев, россия уже бы с НАТО воевала и возможно ядерным оружием.
Угу. Якби не українці, то і світу б не існувало. А Ісус Христос часом не з Київщини?
показать весь комментарий
03.10.2025 04:00 Ответить
кацап під проксі,ти і про "Patriot" і про НІМАRS і про SCALP все теж саме строчив,чи не так? Ну не може вуйко Петро всим цим користуватися і не можна йому нічого такого давати,так кацап-під аиериканським VPN-ом?
показать весь комментарий
03.10.2025 05:12 Ответить
Галілея це Галичина. Не чув такої версії? А я чув.
показать весь комментарий
03.10.2025 06:26 Ответить
Щоб війна закінчилась достатньо потушити найбільший НПЗ Раші в Омську. А для цього треба одненький Томагавк. Дешево і сердито
показать весь комментарий
03.10.2025 01:59 Ответить
А ФЛАМІНГО не підійде?....
показать весь комментарий
03.10.2025 04:21 Ответить
"Фламінго" - фейк. "Паутина" - не фейк. Але треба щось інше, два раза воно не спрацює
показать весь комментарий
03.10.2025 07:58 Ответить
А у нас же цілий южмаш є, він що такі ракети не здатен клепати?
показать весь комментарий
03.10.2025 03:11 Ответить
Южмаш і клепає ці ракети, тільки вони чомусь повертаються до України повітрям.
показать весь комментарий
03.10.2025 04:24 Ответить
Ідіоте-Южмаш ледве дихає завдяки "крепким хозяйственникам",а не "клепає" мульон ракет.
показать весь комментарий
03.10.2025 05:57 Ответить
https://youtu.be/dz9jIUkLIiw?si=_RiBJ3_AekMNbUQm
показать весь комментарий
03.10.2025 05:54 Ответить
Трамп вчергове демонструє, як дешевими трюками можна маніпулювати довбаними вівцями, які його обрали.
"І не кажіть, що Трамп нічого не робить! Він хотів передати Україні ракети Томагавк, але не зміг з незалежних від нього обставин!".
Отаке дешеве лайно. То не Трамп винен, а обставини.
Всі ж повірили, що у США не вистачає запасів їх основного виду ракет?
На кого розраховані ці тупі вкиди? На тупих виборців Трампа і на таких же тупих його шанувальників по всьому світу.
показать весь комментарий
03.10.2025 06:18 Ответить
Хто б сумнівався ...
показать весь комментарий
03.10.2025 06:36 Ответить
Зелене чмо вкидує то про Тауруси, то про Томагавки. Своїх ракет нема, зібраних на мощностях 95-квартала, ось и потужно бреше.
показать весь комментарий
03.10.2025 07:14 Ответить
Очканули
показать весь комментарий
03.10.2025 07:19 Ответить
Ну так атакамси дайте, баракуди, амраами. Німців підштовхніть, щоб дали нарешті тауруси.
показать весь комментарий
03.10.2025 07:29 Ответить
Дайте дозвіл бити сторшедоу та скальпами. Є ж варіанти. Тим більше, що томагавки не панацея - іони дорогі, їх не так багато і вони збиваються.
показать весь комментарий
03.10.2025 07:38 Ответить
Обісралися, після окрику путєна.
показать весь комментарий
03.10.2025 07:40 Ответить
прорашистський представник при адміністрації США, та джерела, знайомі з питанням підготовки й постачання ракет Tomahawk, поставили під сумнів можливість передачі цих крилатих ракет, дальність яких становить 2 500 кілометрів. Посадовець підкреслив, що дефіциту цієї базової зброї немає ,,,АЛЕ 3,14ЗДУНЦЯ ЗАГАНЯЄ((((Постачання Tomahawk Україні здається нереалістичним через обмежені запаси, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n3577556
показать весь комментарий
03.10.2025 09:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 