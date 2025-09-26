РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5880 посетителей онлайн
Новости Разрешение на дальнобойные удары по РФ Ракеты Tomahawk для Украины
1 882 21

Трамп сказал Зеленскому, что готов предоставить дальнобойное оружие для ударов по РФ, - WSJ

Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому о готовности предоставить новое оружие

Президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на два источника.

В частности, во время кулуарной дискуссии в ООН 23 сентября Зеленский попросил Трампа предоставить больше ракет большой дальности и разрешение на использование такого оружия для нанесения ударов по целям на территории России.

По данным источников издания, Трамп ответил, что не против этой идеи, хотя оба собеседника добавили, что президент США не взял на себя никаких обязательств по отмене запрета США на такие атаки.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

По словам официальных лиц, на встрече в Нью-Йорке Зеленский запросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Администрация Трампа рассматривает возможность поставки этих ракет и другого оружия большой дальности для Украины, сообщили высокопоставленные американские и европейские чиновники, информированные об этих планах.

Также, по информации The Wall Street Journal, украинская делегация на следующей неделе отправится в Вашингтон для переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отказался продавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk из-за НАТО, - Axios

Автор: 

оружие (10442) ракеты (3725) США (27973) Трамп Дональд (6703)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
- Ви надасте ДБ зброю Україні ? - ТАК, але ні. Ця війна ніколи б не поч.....
показать весь комментарий
26.09.2025 22:56 Ответить
+7
Вельмишановна редакція ЦЕНЗОРА - назва статті не відповідає та певною мірою суперечить тексту статті.
Виправте будь-ласка.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:49 Ответить
+5
Президент США Дональд Трамп не схвалив передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, які мають дальність до 2,5 тисячі км, повідомляє Axios.

Портал також зазначає, що ця система була у списку зброї, яку просив Київ.

За словами поінформованого джерела, це була єдина система озброєнь у списку, яку Трамп не погодився продавати країнам НАТО. Україна раніше отримувала від західних партнерів ракети з дальністю не більше 250-300 км - це британські Storm Shadow, французькі SCALP, американські ATACMS.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Президент США Дональд Трамп не схвалив передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, які мають дальність до 2,5 тисячі км, повідомляє Axios.

Портал також зазначає, що ця система була у списку зброї, яку просив Київ.

За словами поінформованого джерела, це була єдина система озброєнь у списку, яку Трамп не погодився продавати країнам НАТО. Україна раніше отримувала від західних партнерів ракети з дальністю не більше 250-300 км - це британські Storm Shadow, французькі SCALP, американські ATACMS.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:48 Ответить
Я все розумію, але з Томагавками суть і тому, що дуже мало наземних пускових установок, які лише в 23 стали поступати в армію США. А без них, це ракети морського базування.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:52 Ответить
Я теж так думаю. Не вистачає наземних пускових, а так би передав.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:53 Ответить
Mk41 це зварена з чорного заліза коробка і купа (мала) дротів.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:00 Ответить
реалі... ?

.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:44 Ответить
А Фламінго нащо???
показать весь комментарий
26.09.2025 23:11 Ответить
Вельмишановна редакція ЦЕНЗОРА - назва статті не відповідає та певною мірою суперечить тексту статті.
Виправте будь-ласка.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:49 Ответить
"Стандарти BBC", як ******* говорити...
показать весь комментарий
26.09.2025 22:56 Ответить
Обіцянка цяцянка
показать весь комментарий
26.09.2025 22:54 Ответить
- Ви надасте ДБ зброю Україні ? - ТАК, але ні. Ця війна ніколи б не поч.....
показать весь комментарий
26.09.2025 22:56 Ответить
Попередник запровадив власні ракетні програми, які зеплатина похеріла!
Доречі москву потопили Порошенківськім Нептуном, нажаль мало їх вспіли зробить до приходу ********.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:16 Ответить
Чапаєв хотів козирнути,але всрався )
показать весь комментарий
26.09.2025 23:28 Ответить
Обміняют один фламінго на три томагавки.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:04 Ответить
Нащо прибріхувати?

Не можна довіряти піздежу клоуна на арені (бо це його робота); його потрібно оцінювати по його справам.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:12 Ответить
з рубрики "сказкі та скази от трампа"
показать весь комментарий
26.09.2025 23:16 Ответить
Це якийсь абсурд. Євросоюз закупає за свої гроші у сша зброю але цією зброєю бити по Сосії не можна. Так нахера ця зброя потрібна. Тоді це шлак а не зброя
показать весь комментарий
26.09.2025 23:27 Ответить
хозяин - барин! Не хочешь отбиваться американским орудием, можешь пуляться фламингами потужного! Был бы не лох у власти вместе с предыдущим сбродом олигархичным, можно было бы крутить носом, а так имеем что имеем...
показать весь комментарий
26.09.2025 23:35 Ответить
какие томагавки? зепоц, где фламинги? или уже бабки отмыли и предприятия раздолбали после визитов и фоточек потужного как обычно?
показать весь комментарий
26.09.2025 23:33 Ответить
Так давай уже рыжий балобол!!! Или слово президента США не стоит уже и ломаного цента??
показать весь комментарий
26.09.2025 23:45 Ответить
 
 