Трамп сказал Зеленскому, что готов предоставить дальнобойное оружие для ударов по РФ, - WSJ

Президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на два источника.

В частности, во время кулуарной дискуссии в ООН 23 сентября Зеленский попросил Трампа предоставить больше ракет большой дальности и разрешение на использование такого оружия для нанесения ударов по целям на территории России.

По данным источников издания, Трамп ответил, что не против этой идеи, хотя оба собеседника добавили, что президент США не взял на себя никаких обязательств по отмене запрета США на такие атаки.

По словам официальных лиц, на встрече в Нью-Йорке Зеленский запросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Администрация Трампа рассматривает возможность поставки этих ракет и другого оружия большой дальности для Украины, сообщили высокопоставленные американские и европейские чиновники, информированные об этих планах.

Также, по информации The Wall Street Journal, украинская делегация на следующей неделе отправится в Вашингтон для переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом.

