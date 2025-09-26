РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8894 посетителя онлайн
Новости Закупка оружия в США Ракеты Tomahawk для Украины
4 767 41

Трамп отказался продавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk из-за НАТО, - Axios

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не согласовал передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО через механизм PURL, хотя эта система была в списке вооружения, о котором просил Киев.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Трампом во вторник попросил предоставить Украине ракеты Tomahawk, которые дадут Украине возможность наносить удары по территории России и которые способны достигать Москвы.

Также, по мнению украинского главы государства, эта система вооружения должна была бы заставить главу России Владимира Путина сесть за стол переговоров, писало издание The Telegraph.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk для Украины во время встречи в США, - The Telegraph

Украинский чиновник и другой источник Axios, осведомленный о встрече Трампа и Зеленского, подтвердили, что речь идет именно о Tomahawk - ракете большой дальности с точным наведением.

"Украина несколько раз в течение последнего года поднимала вопрос о Tomahawk от США, в частности в списке вооружения, который Киев запросил несколько месяцев назад. Это была единственная система вооружения в списке, которую Трамп не согласился продать странам НАТО для дальнейшей передачи Украине", - добавляет издание.

В то же время Зеленский сказал, что Трамп ответил ему "мы поработаем над этим", когда он попросил о новой системе вооружения.

Американская сторона может быть обеспокоена как перспективой эскалации, если Вашингтон предоставит ракеты, которые позволят поразить Москву, так и своими довольно ограниченными запасами Tomahawk, на пополнение которых требуется много месяцев.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Напомним, по данным издания The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский просил дальнобойные ракеты Tomahawk на закрытой встрече с лидером США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Автор: 

НАТО (10370) ракеты (3722) США (27973) Трамп Дональд (6703)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Наверное услышал про "Фламинго", которые мощнее, дальнобойнее и 50ед. в месяц выпуск.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:29 Ответить
+18
Може трампу про фламінго доповіли?
показать весь комментарий
26.09.2025 20:28 Ответить
+18
Трамп пробиває через своїх представників, щоб вийти на Зеленського і купити дуже потужні і дешеві міжконтинентальні ракети "Фламінго". Якщо не вийде закупити в України ці ракети, то хоч би продали технології. Трамп не спить вже місяць, з моменту повідомлення Зе про ці ракети. Ось що означає вибрати спеціаліста в ракетній галузі, а то могли б вибрати якогось дурачка і тоді б ми не мали такої потужної і рожевої ракети. Велика подяка 73%. У "Фламінго" ще є величезний плюс - вона є, але її ніхто не бачить, навіть системи ППО її не фіксують.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може трампу про фламінго доповіли?
показать весь комментарий
26.09.2025 20:28 Ответить
Не хоче продавати то нехай подарує Пороху.
Ось Кеосаян зробив ******** подарунок Президенту https://x.com/poroshenko @poroshenkoна Днюху
показать весь комментарий
26.09.2025 20:29 Ответить
Наверное услышал про "Фламинго", которые мощнее, дальнобойнее и 50ед. в месяц выпуск.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:29 Ответить
Морда просить 338 LM
показать весь комментарий
26.09.2025 20:30 Ответить
В Трампа десятки відмовок - не надасть
показать весь комментарий
26.09.2025 20:30 Ответить
Так він і Байдена просив. Той також чомусь не дав їх...
показать весь комментарий
26.09.2025 20:51 Ответить
Шо ж там гадати - бояться
показать весь комментарий
26.09.2025 20:58 Ответить
Что-то я не пойму. У нас ведь есть Фламинго на 3000 км с тонной ВЧ? И их уже поставили в серию и массово клепают. Или это все лапша для лохов?
показать весь комментарий
26.09.2025 20:31 Ответить
Єто сЄкрЄт...
показать весь комментарий
26.09.2025 20:36 Ответить
клепають віртуально, а реально півтора мільярда євро пішло міндічу (гаманець зєлі) в офшори.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:36 Ответить
Фарби рожевої не вистачає для фламінго. Вся фарба на рожеві окуляри зебобікам пішла.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:56 Ответить
Да,для тебе
показать весь комментарий
26.09.2025 21:18 Ответить
мордою на грилі пересидів, андоній рудий 🤠 ....
показать весь комментарий
26.09.2025 20:33 Ответить
Трамп балабол потужніший за нашого. Бо крім балабольства, він щось реально має.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:33 Ответить
Вот что, ребята. Пулемёт я вам не дам.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:35 Ответить
До речі, ось уривок з інтерв'ю, під час якого вазєлін натякнув на те, що просив якусь зброю:

https://streamable.com/76y97g
показать весь комментарий
26.09.2025 20:37 Ответить
Трамп пробиває через своїх представників, щоб вийти на Зеленського і купити дуже потужні і дешеві міжконтинентальні ракети "Фламінго". Якщо не вийде закупити в України ці ракети, то хоч би продали технології. Трамп не спить вже місяць, з моменту повідомлення Зе про ці ракети. Ось що означає вибрати спеціаліста в ракетній галузі, а то могли б вибрати якогось дурачка і тоді б ми не мали такої потужної і рожевої ракети. Велика подяка 73%. У "Фламінго" ще є величезний плюс - вона є, але її ніхто не бачить, навіть системи ППО її не фіксують.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:39 Ответить
АУГ ще не просив Зе?

Наземні ПУ для ракет данного типу, якщо не помиляюсь, тільки в 2023 році почали надходити в збройні сили США...
показать весь комментарий
26.09.2025 20:46 Ответить
То вже дрібниці, про наземні ПУ.
Головне просити, щоб потім можно було у відосику вечірньому розповісти про свою потужність.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:59 Ответить
Все - таки обидно
Что стрелок промахнулся.....
показать весь комментарий
26.09.2025 20:47 Ответить
Але залишки мізків таки дебело контузив.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:50 Ответить
Это вы точно подметили....
показать весь комментарий
26.09.2025 20:51 Ответить
Навіщо вони нам. У нам своїх вже повно. Чи хтось не вірить найвеличнішому?
https://militarnyi.com/uk/news/********-planuye-vygotovyty-3000-krylatyh-raket-zelenskyj/
показать весь комментарий
26.09.2025 20:47 Ответить
А що, хтось на це надіявся? "Посередник" в своєму стилі, бо путя компру вкине.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:49 Ответить
А шо фламінго...усе...
показать весь комментарий
26.09.2025 20:50 Ответить
3.5 роки те саме:

- в нас від ракет - одні тільки назви. Ні самих ракет, ні виділених грошей, ні надії

- американці бояться, що ескалації

- американці бояться, що самим не вистачає (правда куди 800 млрд щороку вбухують - загадка, коли склади вічно порожні)
показать весь комментарий
26.09.2025 20:54 Ответить
Томагавк крилата ракета з невеликою швидкістю. Велика ймовірність що їх будуть збивати. Америка не буде ризикувати своєю репутацією.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:58 Ответить
Знову розворот не в той бік .
показать весь комментарий
26.09.2025 20:59 Ответить
СТОПЕ! Щось коїться незрозуміле... Нащо нам ті смішні американські Томагавки, якщо друганя та бізнес партнер ЗЕлідора, Міндіч начебто робить набагато ліпші за технічними характеристиками, як про це заявлялося фірмою Файр Пойнт, Фламінги (реальних прильотів по кацапам яких ще ніхто не бачив, але на які вже виділила мільярди баксів Данія) Офіційна ЗЕпідарська пропаганда брехала, що зараз начебто виробляється щомісячно по 50 ракет Фламінго Тоді нащо нам ті американські Томагавки зе купу грошей??? Ще й з гіршими (як заявляли начебто виробники Файр Пойнт) характеристиками??? АЛЕ ДЕ ТІ РОЗПІАРЕНІ ФЛАМІНГО??? Де вони літають?? Чи вони вже як та "птиця Фенікс",про яку всі чули, але хєр хто бачив??? А головне - ДЕ ТІ МІЛЬЯРДИ БАКСІВ, які начебто витрачалися на ті ракети-примари Фламінго??? В якому Оманє ті мільярди отаборилися? На яких крипто гаманцях вони вже лежать? І чому (прости Господи) "вєрховний" главномандякуючий досі не подзвонив Ванє Баканову, щоб розібрвлися зтим Міндічєм-чортом, який вже ******* стільки бабла,що можна було всю Троєщину забезпечити тими клятими золотими унітазами...
показать весь комментарий
26.09.2025 21:00 Ответить
Зробити ракету непросто. У Німеччині теж є свої міфічні фламінги - Тауруси.
показать весь комментарий
26.09.2025 21:09 Ответить
Цікаво, накуя нам томагавк як шо у нас є фламінго? Чи нема? Аааа, мабуть їх накопичує Zе для.... . А для чого саме?
показать весь комментарий
26.09.2025 21:20 Ответить
Не продасть Трамп ракети Tomahawk, це було передбачувано з багатьох причин. Він же розуміє, що Зєля перекрасить їх в рожевий колір і спробує надурити путьку. 😊
показать весь комментарий
26.09.2025 21:26 Ответить
U Ukraini zhe imejetsja 'Flamingo', pochemu jeshcjo njestreljajut po kremlju???
показать весь комментарий
26.09.2025 21:29 Ответить
Як би так вам, пане , розтлумачити, щоби i ви зрозумiли, i головного зебiла не зобiдити. Заре эра шлепера. Трамп - шлепер No 3, витя - це шлепер No 1. Ну, а шлепер No 2 , вы й без натяку здогадаетесь. Головне , щоби всi вони несли без суфлера чьортi шо.
показать весь комментарий
26.09.2025 21:47 Ответить
Не Трамп, а Сiдар мокродупий. Зато хазеiн свого слова - хоче дае, хоче забирае назад.
показать весь комментарий
26.09.2025 21:41 Ответить
Не так важливі репризи клоуна, як його дії.
показать весь комментарий
26.09.2025 21:52 Ответить
руде *******.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:04 Ответить
ЗеленськийЄрмак - це і досі є червоною ганчіркою для Трампа. Поки це Зерьмо керуватиме Україною, доти спільної мови з Трампом не буде.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:09 Ответить
Обам.. Трвмп чмо
показать весь комментарий
26.09.2025 22:17 Ответить
 
 