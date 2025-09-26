Трамп отказался продавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk из-за НАТО, - Axios
Президент США Дональд Трамп не согласовал передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО через механизм PURL, хотя эта система была в списке вооружения, о котором просил Киев.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Трампом во вторник попросил предоставить Украине ракеты Tomahawk, которые дадут Украине возможность наносить удары по территории России и которые способны достигать Москвы.
Также, по мнению украинского главы государства, эта система вооружения должна была бы заставить главу России Владимира Путина сесть за стол переговоров, писало издание The Telegraph.
Украинский чиновник и другой источник Axios, осведомленный о встрече Трампа и Зеленского, подтвердили, что речь идет именно о Tomahawk - ракете большой дальности с точным наведением.
"Украина несколько раз в течение последнего года поднимала вопрос о Tomahawk от США, в частности в списке вооружения, который Киев запросил несколько месяцев назад. Это была единственная система вооружения в списке, которую Трамп не согласился продать странам НАТО для дальнейшей передачи Украине", - добавляет издание.
В то же время Зеленский сказал, что Трамп ответил ему "мы поработаем над этим", когда он попросил о новой системе вооружения.
Американская сторона может быть обеспокоена как перспективой эскалации, если Вашингтон предоставит ракеты, которые позволят поразить Москву, так и своими довольно ограниченными запасами Tomahawk, на пополнение которых требуется много месяцев.
Напомним, по данным издания The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский просил дальнобойные ракеты Tomahawk на закрытой встрече с лидером США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ось Кеосаян зробив ******** подарунок Президенту https://x.com/poroshenko @poroshenkoна Днюху
https://streamable.com/76y97g
Наземні ПУ для ракет данного типу, якщо не помиляюсь, тільки в 2023 році почали надходити в збройні сили США...
Головне просити, щоб потім можно було у відосику вечірньому розповісти про свою потужність.
Что стрелок промахнулся.....
https://militarnyi.com/uk/news/********-planuye-vygotovyty-3000-krylatyh-raket-zelenskyj/
- в нас від ракет - одні тільки назви. Ні самих ракет, ні виділених грошей, ні надії
- американці бояться, що ескалації
- американці бояться, що самим не вистачає (правда куди 800 млрд щороку вбухують - загадка, коли склади вічно порожні)