Трамп відмовився продавати Україні далекобійні ракети Tomahawk через НАТО, - Axios

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не погодив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk від імені країн НАТО через механізм PURL, хоча ця система була в списку озброєння, про яке просив Київ.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом у вівторок попросив надати Україні ракети Tomahawk, які дадуть Україні можливість завдавати ударів по території Росії та які здатні досягати Москви.

Також, на думку українського голови держави, ця система озброєння мала б змусити очільника Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, писало видання The Telegraph.

Український посадовець та інше джерело Axios, обізнане з зустріччю Трампа і Зеленського, підтвердили, що йдеться про саме про Tomahawk — ракету великої дальності з точним наведенням.

"Україна кілька разів протягом останнього року порушувала питання про Tomahawk від США, зокрема у списку озброєння, який Київ запросив кілька місяців тому. Це була єдина система озброєння у списку, яку Трамп не погодився продати країнам НАТО для подальшої передачі Україні", - додає видання.

Водночас Зеленський сказав, що Трамп відповів йому "ми попрацюємо над цим", коли він попросив про нову систему озброєння.

Американська сторона може бути стурбована як перспективою ескалації, якщо Вашингтон надасть ракети, які дозволять вразити Москву, так і своїми досить обмеженими запасами Tomahawk, на поповнення яких потрібно багато місяців.

Нагадаємо, за даними видання The Telegraph, президент України Володимир Зеленський просив далекобійні ракети Tomahawk на закритій зустрічі з лідером США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

+25
Наверное услышал про "Фламинго", которые мощнее, дальнобойнее и 50ед. в месяц выпуск.
26.09.2025 20:29 Відповісти
+19
Може трампу про фламінго доповіли?
26.09.2025 20:28 Відповісти
+18
Трамп пробиває через своїх представників, щоб вийти на Зеленського і купити дуже потужні і дешеві міжконтинентальні ракети "Фламінго". Якщо не вийде закупити в України ці ракети, то хоч би продали технології. Трамп не спить вже місяць, з моменту повідомлення Зе про ці ракети. Ось що означає вибрати спеціаліста в ракетній галузі, а то могли б вибрати якогось дурачка і тоді б ми не мали такої потужної і рожевої ракети. Велика подяка 73%. У "Фламінго" ще є величезний плюс - вона є, але її ніхто не бачить, навіть системи ППО її не фіксують.
26.09.2025 20:39 Відповісти
Навіть Деменцій не настільки дурний аби повірити що клоуни з 95 Кварталу зліпили з гівна і палок "розовий фламіго - дітя заката".
26.09.2025 22:27 Відповісти
Не хоче продавати то нехай подарує Пороху.
Ось Кеосаян зробив ******** подарунок Президенту https://x.com/poroshenko @poroshenkoна Днюху
26.09.2025 20:29 Відповісти
Морда просить 338 LM
26.09.2025 20:30 Відповісти
В Трампа десятки відмовок - не надасть
26.09.2025 20:30 Відповісти
Так він і Байдена просив. Той також чомусь не дав їх...
26.09.2025 20:51 Відповісти
Шо ж там гадати - бояться
26.09.2025 20:58 Відповісти
Что-то я не пойму. У нас ведь есть Фламинго на 3000 км с тонной ВЧ? И их уже поставили в серию и массово клепают. Или это все лапша для лохов?
26.09.2025 20:31 Відповісти
Єто сЄкрЄт...
26.09.2025 20:36 Відповісти
клепають віртуально, а реально півтора мільярда євро пішло міндічу (гаманець зєлі) в офшори.
26.09.2025 20:36 Відповісти
Фарби рожевої не вистачає для фламінго. Вся фарба на рожеві окуляри зебобікам пішла.
26.09.2025 20:56 Відповісти
Да,для тебе
26.09.2025 21:18 Відповісти
мордою на грилі пересидів, андоній рудий 🤠 ....
26.09.2025 20:33 Відповісти
Трамп балабол потужніший за нашого. Бо крім балабольства, він щось реально має.
26.09.2025 20:33 Відповісти
Вот что, ребята. Пулемёт я вам не дам.
26.09.2025 20:35 Відповісти
До речі, ось уривок з інтерв'ю, під час якого вазєлін натякнув на те, що просив якусь зброю:

https://streamable.com/76y97g
26.09.2025 20:37 Відповісти
АУГ ще не просив Зе?

Наземні ПУ для ракет данного типу, якщо не помиляюсь, тільки в 2023 році почали надходити в збройні сили США...
26.09.2025 20:46 Відповісти
То вже дрібниці, про наземні ПУ.
Головне просити, щоб потім можно було у відосику вечірньому розповісти про свою потужність.
26.09.2025 20:59 Відповісти
Все - таки обидно
Что стрелок промахнулся.....
26.09.2025 20:47 Відповісти
Але залишки мізків таки дебело контузив.
26.09.2025 20:50 Відповісти
Это вы точно подметили....
26.09.2025 20:51 Відповісти
Навіщо вони нам. У нам своїх вже повно. Чи хтось не вірить найвеличнішому?
https://militarnyi.com/uk/news/********-planuye-vygotovyty-3000-krylatyh-raket-zelenskyj/
26.09.2025 20:47 Відповісти
А що, хтось на це надіявся? "Посередник" в своєму стилі, бо путя компру вкине.
26.09.2025 20:49 Відповісти
А шо фламінго...усе...
26.09.2025 20:50 Відповісти
3.5 роки те саме:

- в нас від ракет - одні тільки назви. Ні самих ракет, ні виділених грошей, ні надії

- американці бояться, що ескалації

- американці бояться, що самим не вистачає (правда куди 800 млрд щороку вбухують - загадка, коли склади вічно порожні)
26.09.2025 20:54 Відповісти
Томагавк крилата ракета з невеликою швидкістю. Велика ймовірність що їх будуть збивати. Америка не буде ризикувати своєю репутацією.
26.09.2025 20:58 Відповісти
Знову розворот не в той бік .
26.09.2025 20:59 Відповісти
СТОПЕ! Щось коїться незрозуміле... Нащо нам ті смішні американські Томагавки, якщо друганя та бізнес партнер ЗЕлідора, Міндіч начебто робить набагато ліпші за технічними характеристиками, як про це заявлялося фірмою Файр Пойнт, Фламінги (реальних прильотів по кацапам яких ще ніхто не бачив, але на які вже виділила мільярди баксів Данія) Офіційна ЗЕпідарська пропаганда брехала, що зараз начебто виробляється щомісячно по 50 ракет Фламінго Тоді нащо нам ті американські Томагавки зе купу грошей??? Ще й з гіршими (як заявляли начебто виробники Файр Пойнт) характеристиками??? АЛЕ ДЕ ТІ РОЗПІАРЕНІ ФЛАМІНГО??? Де вони літають?? Чи вони вже як та "птиця Фенікс",про яку всі чули, але хєр хто бачив??? А головне - ДЕ ТІ МІЛЬЯРДИ БАКСІВ, які начебто витрачалися на ті ракети-примари Фламінго??? В якому Оманє ті мільярди отаборилися? На яких крипто гаманцях вони вже лежать? І чому (прости Господи) "вєрховний" главномандякуючий досі не подзвонив Ванє Баканову, щоб розібрвлися зтим Міндічєм-чортом, який вже ******* стільки бабла,що можна було всю Троєщину забезпечити тими клятими золотими унітазами...
26.09.2025 21:00 Відповісти
Зробити ракету непросто. У Німеччині теж є свої міфічні фламінги - Тауруси.
26.09.2025 21:09 Відповісти
Цікаво, накуя нам томагавк як шо у нас є фламінго? Чи нема? Аааа, мабуть їх накопичує Zе для.... . А для чого саме?
26.09.2025 21:20 Відповісти
Не продасть Трамп ракети Tomahawk, це було передбачувано з багатьох причин. Він же розуміє, що Зєля перекрасить їх в рожевий колір і спробує надурити путьку. 😊
26.09.2025 21:26 Відповісти
U Ukraini zhe imejetsja 'Flamingo', pochemu jeshcjo njestreljajut po kremlju???
26.09.2025 21:29 Відповісти
Як би так вам, пане , розтлумачити, щоби i ви зрозумiли, i головного зебiла не зобiдити. Заре эра шлепера. Трамп - шлепер No 3, витя - це шлепер No 1. Ну, а шлепер No 2 , вы й без натяку здогадаетесь. Головне , щоби всi вони несли без суфлера чьортi шо.
26.09.2025 21:47 Відповісти
Не Трамп, а Сiдар мокродупий. Зато хазеiн свого слова - хоче дае, хоче забирае назад.
26.09.2025 21:41 Відповісти
Не так важливі репризи клоуна, як його дії.
26.09.2025 21:52 Відповісти
руде *******.
26.09.2025 22:04 Відповісти
ЗеленськийЄрмак - це і досі є червоною ганчіркою для Трампа. Поки це Зерьмо керуватиме Україною, доти спільної мови з Трампом не буде.
26.09.2025 22:09 Відповісти
Обам.. Трвмп чмо
26.09.2025 22:17 Відповісти
а Зе так звиздел также как профламинго они наверно улетели в теплые края таке брехливе языкате це все на що здатен
26.09.2025 22:19 Відповісти
 
 