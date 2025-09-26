Трамп відмовився продавати Україні далекобійні ракети Tomahawk через НАТО, - Axios
Президент США Дональд Трамп не погодив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk від імені країн НАТО через механізм PURL, хоча ця система була в списку озброєння, про яке просив Київ.
Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом у вівторок попросив надати Україні ракети Tomahawk, які дадуть Україні можливість завдавати ударів по території Росії та які здатні досягати Москви.
Також, на думку українського голови держави, ця система озброєння мала б змусити очільника Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, писало видання The Telegraph.
Український посадовець та інше джерело Axios, обізнане з зустріччю Трампа і Зеленського, підтвердили, що йдеться про саме про Tomahawk — ракету великої дальності з точним наведенням.
"Україна кілька разів протягом останнього року порушувала питання про Tomahawk від США, зокрема у списку озброєння, який Київ запросив кілька місяців тому. Це була єдина система озброєння у списку, яку Трамп не погодився продати країнам НАТО для подальшої передачі Україні", - додає видання.
Водночас Зеленський сказав, що Трамп відповів йому "ми попрацюємо над цим", коли він попросив про нову систему озброєння.
Американська сторона може бути стурбована як перспективою ескалації, якщо Вашингтон надасть ракети, які дозволять вразити Москву, так і своїми досить обмеженими запасами Tomahawk, на поповнення яких потрібно багато місяців.
Нагадаємо, за даними видання The Telegraph, президент України Володимир Зеленський просив далекобійні ракети Tomahawk на закритій зустрічі з лідером США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.
Ось Кеосаян зробив ******** подарунок Президенту https://x.com/poroshenko @poroshenkoна Днюху
https://streamable.com/76y97g
Наземні ПУ для ракет данного типу, якщо не помиляюсь, тільки в 2023 році почали надходити в збройні сили США...
Головне просити, щоб потім можно було у відосику вечірньому розповісти про свою потужність.
Что стрелок промахнулся.....
https://militarnyi.com/uk/news/********-planuye-vygotovyty-3000-krylatyh-raket-zelenskyj/
- в нас від ракет - одні тільки назви. Ні самих ракет, ні виділених грошей, ні надії
- американці бояться, що ескалації
- американці бояться, що самим не вистачає (правда куди 800 млрд щороку вбухують - загадка, коли склади вічно порожні)