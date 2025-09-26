УКР
2 587 42

Зеленський попросив у Трампа ракети Tomahawk для України під час зустрічі в США, - The Telegraph

Зеленський запросив ракети Tomahawk на зустрічі з Трампом
Фото: Brendan Smialowski /Getty Images

Президент України Володимир Зеленський просив далекобійні ракети Tomahawk на закритій зустрічі з лідером США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Український президент сказав своєму американському колезі, що високотехнологічна зброя допоможе привести диктатора РФ Володимира Путіна до столу переговорів для обговорення мирної угоди.

Кілька джерел повідомили Telegraph, що прохання було висловлено під час зустрічі двох лідерів, яка відбулася в кулуарах ООН і була оцінена як надзвичайно позитивна.

Зазначається, що в інтерв'ю після зустрічі Зеленський сказав, що Трамп був прихильний до його прохання про надання крилатих ракет великої дальності, які б дозволили Києву завдати удару по Росії.

Водночас невідомо, чи будуть успішними спроби Зеленського отримати від США ракети Tomahawk.

"З дальністю польоту до 1500 миль і боєголовкою вагою 450 кг крилата ракета набагато ефективніша за будь-яку подібну зброю великої дальності, надану Києву західними союзниками.
Джо Байден, колишній президент США, відхилив подібне прохання, яке було частиною 10-пунктного "Плану перемоги", представленого Зеленським наприкінці терміну повноважень Байдена в Білому домі", - пише видання.

Читайте також: Зеленський вірить, що Трамп нарешті прагне перемоги України

Надання ракет великої дальності було визнано надто ризикованим, оскільки вони змогли б вражати цілі в Москві і, ймовірно, уникнути найсучасніших систем протиповітряної оборони Росії, що могло б призвести до ескалації конфлікту, йдеться у матеріалі.

Однак, що свідчить про зростаючу впевненість у більш позитивному рішенні, Зеленський повідомив інформаційному агентству Axios, що під час їхньої зустрічі на початку цього тижня Трамп сказав: "Ми будемо над цим працювати".

Telegraph додає, що український президент Зеленський розгляне можливість завдання удару по Кремлю.

"Український президент заявив, що ЗСУ розглянуть можливість удару по таких цілях, як Кремль, якщо отримають зброю. Він стверджує, що Київ має мовчазну підтримку Трампа щодо завдання ударів по території Росії, якщо Москва здійснюватиме аналогічні атаки", - резюмує видання.

Читайте також: Зеленський про зустріч з Трампом: Була найбільш наповненою з усіх

Зеленський Володимир (25612) ракети (4183) Трамп Дональд (7241)
