РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9531 посетитель онлайн
Новости Встреча Трампа и Зеленского Ракеты Tomahawk для Украины
1 723 33

Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk для Украины во время встречи в США, - The Telegraph

Зеленский запросил ракеты Tomahawk на встрече с Трампом
Фото: Brendan Smialowski /Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский просил дальнобойные ракеты Tomahawk на закрытой встрече с лидером США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Украинский президент сказал своему американскому коллеге, что высокотехнологичное оружие поможет привести диктатора РФ Владимира Путина к столу переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Несколько источников сообщили Telegraph, что просьба была высказана во время встречи двух лидеров, которая состоялась в кулуарах ООН и была оценена как чрезвычайно позитивная.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Отмечается, что в интервью после встречи Зеленский сказал, что Трамп был благосклонен к его просьбе о предоставлении крылатых ракет большой дальности, которые бы позволили Киеву нанести удар по России.

В то же время неизвестно, будут ли успешными попытки Зеленского получить от США ракеты Tomahawk.

"С дальностью полета до 1500 миль и боеголовкой весом 450 кг крылатая ракета намного эффективнее любого подобного оружия большой дальности, предоставленного Киеву западными союзниками.
Джо Байден, бывший президент США, отклонил подобную просьбу, которая была частью 10-пунктного "Плана победы", представленного Зеленским в конце срока полномочий Байдена в Белом доме", - пишет издание.

Читайте также: Зеленский верит, что Трамп наконец стремится к победе Украины

Предоставление ракет большой дальности было признано слишком рискованным, поскольку они смогли бы поражать цели в Москве и, вероятно, избежать современных систем противовоздушной обороны России, что могло бы привести к эскалации конфликта, говорится в материале.

Однако, что свидетельствует о растущей уверенности в более положительном решении, Зеленский сообщил информационному агентству Axios, что во время их встречи в начале этой недели Трамп сказал: "Мы будем над этим работать".

Telegraph добавляет, что украинский президент Зеленский рассмотрит возможность нанесения удара по Кремлю.

"Украинский президент заявил, что ВСУ рассмотрят возможность удара по таким целям, как Кремль, если получат оружие. Он утверждает, что Киев имеет молчаливую поддержку Трампа относительно нанесения ударов по территории России, если Москва будет осуществлять аналогичные атаки", - резюмирует издание.

Читайте также: Зеленский о встрече с Трампом: Была наиболее наполненной из всех

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) ракеты (3722) Трамп Дональд (6696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Потім перефарбує в рожевий і скаже що це Фламіндіч-1.0
показать весь комментарий
26.09.2025 15:15 Ответить
+4
боже, який же зе!гніда потужний!!!!
за що нам таке щастя?
а, чому не попросив авіаносець?
чи бомбу, ядерну?

чекаємо новин з наступної стаки та засідання рнбо мародера умєрова, про обговорення ударів по кремлю!
шойло голобородька продовжується!
показать весь комментарий
26.09.2025 15:21 Ответить
+3
А рожеві Фламінго? це скоріше за все рожеві мрії Бідосіка Вовіка -Гундосика
показать весь комментарий
26.09.2025 15:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потім перефарбує в рожевий і скаже що це Фламіндіч-1.0
показать весь комментарий
26.09.2025 15:15 Ответить
В долг?
показать весь комментарий
26.09.2025 15:17 Ответить
на список,,)
показать весь комментарий
26.09.2025 15:27 Ответить
А рожеві Фламінго? це скоріше за все рожеві мрії Бідосіка Вовіка -Гундосика
показать весь комментарий
26.09.2025 15:18 Ответить
Будували Фламінго, вийшла Хламінго
показать весь комментарий
26.09.2025 15:24 Ответить
Ніяк не можна надавати, бо дуже, перепрошую, сцикотно! Бо у путіна є атомна бімба! І хоча вона також є і у Трампа - але все рівно дуже, перепрошую, сцикотно!
показать весь комментарий
26.09.2025 15:19 Ответить
Просив? А міг би просто придбати, якщо трохи дЄрмака і 5-6 дефективних менеджерів потрясти.... вверх ногами!
показать весь комментарий
26.09.2025 15:20 Ответить
Навіть не придбати - потребувати як у сцикунів які обісрались перед фуйлом.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:30 Ответить
оманьська нарколига,проси вже ядрьону бондбу..
показать весь комментарий
26.09.2025 15:20 Ответить
боже, який же зе!гніда потужний!!!!
за що нам таке щастя?
а, чому не попросив авіаносець?
чи бомбу, ядерну?

чекаємо новин з наступної стаки та засідання рнбо мародера умєрова, про обговорення ударів по кремлю!
шойло голобородька продовжується!
показать весь комментарий
26.09.2025 15:21 Ответить
Пан президент благородно проявляє жест доброї волі по відношенню до РФ - просить ракети з дальністю 2000 км, хоча міг би стріляти й українськими на 3000 км. Такі ми, добросердні навіть до ворогів...
показать весь комментарий
26.09.2025 15:22 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2025 15:22 Ответить
Цікаво, де наші ракети? Чи дефективні менеджери Зеленського не здатні на виробництво, а лише пиляти, мутити відкати та просити. Ну, звісно, ці люди нічого в своєму житті не побудували, лише язиком телепати можуть, звідки у них здібності на організацію виробництва?
показать весь комментарий
26.09.2025 15:23 Ответить
Просто брехня зелемразоти досягла такої дальності про яку вони чешуть в контексті ракетобудування.5000км.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:39 Ответить
Імбецил.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:23 Ответить
Трамп непередбачуваний, він такий що може дати Томагавк)
Тоді почнеться полювання на путіна)
показать весь комментарий
26.09.2025 15:24 Ответить
Тобто він погрожував російським чиновникам бомбосховищами, не маючи на руках ніяких ракет. Трамп в жодному разі нічого йому не дасть.
Все як завжди.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:26 Ответить
Оце я понімаю! Зразу бичка за роги та у стійло. Наш козак, запас карман не тягне!
В добачу до наших ракет будуть як резерв, на всякий випадок.
Вова, не забудь ще пару есмінців, нам чимось потрібно захерачити базу орків у Охотському морі.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:27 Ответить
Надо просить у Трампа АПЛ типа "Сивулф"("Джимми Картер" в честь демократа подойдет, тут вам и Томагавки). Команду из мобилизованных и вперед пиратствовать во вражеских водах. Можно без рома, народ у нас находчивый.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:27 Ответить
Якби ж бусифіковані знали куди їх хочуть направити - так би не опирались.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:32 Ответить
З чого він їх запуськати хоче?😁
показать весь комментарий
26.09.2025 15:28 Ответить
з телємарафона... Бо флот ніхто не дасть ...
показать весь комментарий
26.09.2025 15:32 Ответить
Наивный Зе.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:28 Ответить
Перепрошую але...-"Україна у 2025 році виробить щонайменше 30 000 далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, заявив президент Володимир Зеленський, презентуючи https://forbes.ua/news/zelenskiy-predstaviv-plan-stiykosti-yakiy-skladaetsya-z-desyati-punktiv-shcho-vin-peredbachae-19112024-24895 внутрішній план стійкості у Верховній Раді 19 листопада. "
показать весь комментарий
26.09.2025 15:30 Ответить
Навіть США стільки не здатні виробляти. Але Зельцер потужно обгоняє ВПК всього світу.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:34 Ответить
Всі ЗМІ і блогери в т. ч. завжди пишуть----попросив,обговорили, гнамітили,плануємо,думаємо т.інш Да ннахрена мені така іінформація Це запудрівання мізгів Більшостінароду потрібні РЕЗУЛЬТАТИ.А коли результатів немає,за ми видаємо на гора твку інформацію.По нашим підприємствам, залізниці,складам,військовим ценрам, енергоструктурам і т.інш лплять кацапи кожний день,а ми пукаємо.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:33 Ответить
500-700 попаданий томагавков по спальным районам масквы и пятербурга, и войне КОНЕЦ. жители от страха кремль на кирпичи разнесут. Кто ж позволит таким образом войну закончить? Америке это ненужно, поэтому и томагавков НЕ БУДЕТ.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:33 Ответить
А Трамп попросив у члєнограя ракети "фламінго". Бартер, то шо треба
показать весь комментарий
26.09.2025 15:35 Ответить
а фламінги де? вже ж повідомляли шо все, штампують повним ходом кацапам торба
показать весь комментарий
26.09.2025 15:35 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2025 15:39 Ответить
Дайте Томагавки мені потрібно вдарити по Кремлю. Він ідіот або навмисне так робить?
показать весь комментарий
26.09.2025 15:56 Ответить
..але для того, щоб Україна не отримала "томагавки " "зезрадник" перед тим на3,14здів про "фламінго"Трампон відповів-"а накуя Тобі американські "томагавки",якщо Ти казав.що масово випускаєш "фламінго"???
показать весь комментарий
26.09.2025 15:58 Ответить
бідон не дав, то тепер у трампона просить. А якщо і цей не дасть/продасть? До речі, а проект "зелений фламінго" вже закрили?
показать весь комментарий
26.09.2025 16:00 Ответить
 
 