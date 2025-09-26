Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk для Украины во время встречи в США, - The Telegraph

Фото: Brendan Smialowski /Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский просил дальнобойные ракеты Tomahawk на закрытой встрече с лидером США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Украинский президент сказал своему американскому коллеге, что высокотехнологичное оружие поможет привести диктатора РФ Владимира Путина к столу переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Несколько источников сообщили Telegraph, что просьба была высказана во время встречи двух лидеров, которая состоялась в кулуарах ООН и была оценена как чрезвычайно позитивная.

Отмечается, что в интервью после встречи Зеленский сказал, что Трамп был благосклонен к его просьбе о предоставлении крылатых ракет большой дальности, которые бы позволили Киеву нанести удар по России.

В то же время неизвестно, будут ли успешными попытки Зеленского получить от США ракеты Tomahawk.

"С дальностью полета до 1500 миль и боеголовкой весом 450 кг крылатая ракета намного эффективнее любого подобного оружия большой дальности, предоставленного Киеву западными союзниками.

Джо Байден, бывший президент США, отклонил подобную просьбу, которая была частью 10-пунктного "Плана победы", представленного Зеленским в конце срока полномочий Байдена в Белом доме", - пишет издание.

Предоставление ракет большой дальности было признано слишком рискованным, поскольку они смогли бы поражать цели в Москве и, вероятно, избежать современных систем противовоздушной обороны России, что могло бы привести к эскалации конфликта, говорится в материале.

Однако, что свидетельствует о растущей уверенности в более положительном решении, Зеленский сообщил информационному агентству Axios, что во время их встречи в начале этой недели Трамп сказал: "Мы будем над этим работать".

Telegraph добавляет, что украинский президент Зеленский рассмотрит возможность нанесения удара по Кремлю.

"Украинский президент заявил, что ВСУ рассмотрят возможность удара по таким целям, как Кремль, если получат оружие. Он утверждает, что Киев имеет молчаливую поддержку Трампа относительно нанесения ударов по территории России, если Москва будет осуществлять аналогичные атаки", - резюмирует издание.

