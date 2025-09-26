Зеленский верит, что Трамп наконец стремится к победе Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что американский лидер Дональд Трамп сейчас заинтересован в поддержке победы Украины.

Об этом он заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста, верит ли Зеленский, что Трамп наконец-то хочет победы Украины, президент ответил: "Да".

Он отметил, что ранее Трамп высказывал критику, но сейчас понял: Путин не принесет ему успеха. "Общество, американское общество, я думаю, что это очень важно для президента Соединенных Штатов", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что поддержка общественного мнения является ключевой для любого лидера. По его словам, американское общество не доверяет Путину и не верит, что он действительно стремится завершить войну.

