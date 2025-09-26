РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9531 посетитель онлайн
Новости Отношения Украины и США
502 16

Зеленский верит, что Трамп наконец стремится к победе Украины

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что американский лидер Дональд Трамп сейчас заинтересован в поддержке победы Украины.

Об этом он заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста, верит ли Зеленский, что Трамп наконец-то хочет победы Украины, президент ответил: "Да".

Он отметил, что ранее Трамп высказывал критику, но сейчас понял: Путин не принесет ему успеха. "Общество, американское общество, я думаю, что это очень важно для президента Соединенных Штатов", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что поддержка общественного мнения является ключевой для любого лидера. По его словам, американское общество не доверяет Путину и не верит, что он действительно стремится завершить войну.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) Трамп Дональд (6696) война в Украине (6301)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А що може Трамп ввів нові санкції проти рф ,чи затвердив пакет допомоги для України як це робив Байден ? пусті слова ні про що і все.
показать весь комментарий
26.09.2025 14:57 Ответить
+2
Знову в дипломатію грається...

Як я ненавижу брехунів!
показать весь комментарий
26.09.2025 14:54 Ответить
+1
Лизнув.... Чекає "легкий столгін", а далі знову ЛИЗНЕ....
показать весь комментарий
26.09.2025 14:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову в дипломатію грається...

Як я ненавижу брехунів!
показать весь комментарий
26.09.2025 14:54 Ответить
Усі політики такі. Чому тут дивуватися?
показать весь комментарий
26.09.2025 15:47 Ответить
Лизнув.... Чекає "легкий столгін", а далі знову ЛИЗНЕ....
показать весь комментарий
26.09.2025 14:57 Ответить
А що може Трамп ввів нові санкції проти рф ,чи затвердив пакет допомоги для України як це робив Байден ? пусті слова ні про що і все.
показать весь комментарий
26.09.2025 14:57 Ответить
До того ж Трамп просто злився в нашій війні.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:40 Ответить
Коли вже буде удар по москві Флавмінгманами?
показать весь комментарий
26.09.2025 14:58 Ответить
"Зеленський вірить, що Трамп нарешті прагне перемоги України".
Туго доходить,його ботам ще більше.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:02 Ответить
"Я продам вам парабеллум" (Трамп)
показать весь комментарий
26.09.2025 15:05 Ответить
Йому насрати на тебе і твою пердомогу. Він умив руки і правильно зробив. Буде зброю продавати і не більше.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:05 Ответить
так, а що з копалинами?
показать весь комментарий
26.09.2025 15:09 Ответить
копальни отдали и теперь можем идти и завоевывать москву и америка останется единоличным хозяином
показать весь комментарий
26.09.2025 15:24 Ответить
Зеленський та Трамп - два сапога кєди
показать весь комментарий
26.09.2025 15:15 Ответить
Да, просто кушать не может, так стремится...
показать весь комментарий
26.09.2025 15:22 Ответить
да, трамп сказал идите на мацкву, это только к победе
показать весь комментарий
26.09.2025 15:23 Ответить
Сьогодні він вірить у ці казки. Вчора повірив у прагненні миру Пуйлом. Або неповноцінний, або бреше. Виберіть варіант.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:26 Ответить
Трамп тебя на х*ю вертел, вместе с твоей победой, он тысячу раз говорил, что это война Байдена.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:33 Ответить
 
 