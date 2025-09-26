УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9985 відвідувачів онлайн
Новини Відносини України та США
376 13

Зеленський вірить, що Трамп нарешті прагне перемоги України

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що американський лідер Дональд Трамп зараз зацікавлений у підтримці перемоги України.

Про це він заявив в інтерв’ю Axios, передає Цензор.НЕТ.

На запитання журналіста, чи вірить Зеленський, що Трамп нарешті хоче перемоги України, президент відповів: "Так".

Він зазначив, що раніше Трамп висловлював критику, але нині зрозумів: Путін не принесе йому успіху. "Суспільство, американське суспільство, я думаю, що це дуже важливо для президента Сполучених Штатів", - додав Зеленський.

Президент підкреслив, що підтримка громадської думки є ключовою для будь-якого лідера. За його словами, американське суспільство не довіряє Путіну і не вірить, що він дійсно прагне завершити війну.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) Трамп Дональд (7241) війна в Україні (6350)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
А що може Трамп ввів нові санкції проти рф ,чи затвердив пакет допомоги для України як це робив Байден ? пусті слова ні про що і все.
показати весь коментар
26.09.2025 14:57 Відповісти
+1
Знову в дипломатію грається...

Як я ненавижу брехунів!
показати весь коментар
26.09.2025 14:54 Відповісти
+1
Лизнув.... Чекає "легкий столгін", а далі знову ЛИЗНЕ....
показати весь коментар
26.09.2025 14:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову в дипломатію грається...

Як я ненавижу брехунів!
показати весь коментар
26.09.2025 14:54 Відповісти
Лизнув.... Чекає "легкий столгін", а далі знову ЛИЗНЕ....
показати весь коментар
26.09.2025 14:57 Відповісти
А що може Трамп ввів нові санкції проти рф ,чи затвердив пакет допомоги для України як це робив Байден ? пусті слова ні про що і все.
показати весь коментар
26.09.2025 14:57 Відповісти
Коли вже буде удар по москві Флавмінгманами?
показати весь коментар
26.09.2025 14:58 Відповісти
"Зеленський вірить, що Трамп нарешті прагне перемоги України".
Туго доходить,його ботам ще більше.
показати весь коментар
26.09.2025 15:02 Відповісти
"Я продам вам парабеллум" (Трамп)
показати весь коментар
26.09.2025 15:05 Відповісти
Йому насрати на тебе і твою пердомогу. Він умив руки і правильно зробив. Буде зброю продавати і не більше.
показати весь коментар
26.09.2025 15:05 Відповісти
так, а що з копалинами?
показати весь коментар
26.09.2025 15:09 Відповісти
копальни отдали и теперь можем идти и завоевывать москву и америка останется единоличным хозяином
показати весь коментар
26.09.2025 15:24 Відповісти
Зеленський та Трамп - два сапога кєди
показати весь коментар
26.09.2025 15:15 Відповісти
Да, просто кушать не может, так стремится...
показати весь коментар
26.09.2025 15:22 Відповісти
да, трамп сказал идите на мацкву, это только к победе
показати весь коментар
26.09.2025 15:23 Відповісти
Сьогодні він вірить у ці казки. Вчора повірив у прагненні миру Пуйлом. Або неповноцінний, або бреше. Виберіть варіант.
показати весь коментар
26.09.2025 15:26 Відповісти
 
 