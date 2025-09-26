Зеленський вірить, що Трамп нарешті прагне перемоги України
Президент Володимир Зеленський вважає, що американський лідер Дональд Трамп зараз зацікавлений у підтримці перемоги України.
Про це він заявив в інтерв’ю Axios, передає Цензор.НЕТ.
На запитання журналіста, чи вірить Зеленський, що Трамп нарешті хоче перемоги України, президент відповів: "Так".
Він зазначив, що раніше Трамп висловлював критику, але нині зрозумів: Путін не принесе йому успіху. "Суспільство, американське суспільство, я думаю, що це дуже важливо для президента Сполучених Штатів", - додав Зеленський.
Президент підкреслив, що підтримка громадської думки є ключовою для будь-якого лідера. За його словами, американське суспільство не довіряє Путіну і не вірить, що він дійсно прагне завершити війну.
Топ коментарі
+2 Володимир Омельянов
показати весь коментар26.09.2025 14:57 Відповісти Посилання
+1 Ан Мур
показати весь коментар26.09.2025 14:54 Відповісти Посилання
+1 Luk Viktor
показати весь коментар26.09.2025 14:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як я ненавижу брехунів!
Туго доходить,його ботам ще більше.