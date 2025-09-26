"Зеленський вірить, що Трамп нарешті прагне перемоги України".

Президент Володимир Зеленський вважає, що американський лідер Дональд Трамп зараз зацікавлений у підтримці перемоги України.

Про це він заявив в інтерв’ю Axios, передає Цензор.НЕТ.

На запитання журналіста, чи вірить Зеленський, що Трамп нарешті хоче перемоги України, президент відповів: "Так".

Він зазначив, що раніше Трамп висловлював критику, але нині зрозумів: Путін не принесе йому успіху. "Суспільство, американське суспільство, я думаю, що це дуже важливо для президента Сполучених Штатів", - додав Зеленський.

Президент підкреслив, що підтримка громадської думки є ключовою для будь-якого лідера. За його словами, американське суспільство не довіряє Путіну і не вірить, що він дійсно прагне завершити війну.

