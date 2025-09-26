Трамп сказав Зеленському, що готовий надати далекобійну зброю для ударів по РФ, - WSJ
Президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на два джерела.
Так, під час кулуарної дискусії в ООН 23 вересня Зеленський попросив Трампа надати більше ракет великої дальності та дозвіл на використання такої зброї для нанесення ударів по цілях на території Росії.
За даними джерел видання, Трамп відповів, що не проти цієї ідеї, хоча обидва співрозмовники додали, що президент США не взяв на себе жодних зобов'язань щодо скасування заборони США на такі атаки.
За словами офіційних осіб, на зустрічі в Нью-Йорку Зеленський запросив у Трампа крилаті ракети Tomahawk. Адміністрація Трампа розглядає можливість постачання цих ракет та іншої зброї великої дальності для України, повідомили високопоставлені американські та європейські посадовці, поінформовані про ці плани.
Також, за інформацією The Wall Street Journal, українська делегація наступного тижня вирушить до Вашингтона для переговорів з главою Пентагону Пітом Гегсетом.
Портал також зазначає, що ця система була у списку зброї, яку просив Київ.
За словами поінформованого джерела, це була єдина система озброєнь у списку, яку Трамп не погодився продавати країнам НАТО. Україна раніше отримувала від західних партнерів ракети з дальністю не більше 250-300 км - це британські Storm Shadow, французькі SCALP, американські ATACMS.
