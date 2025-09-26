УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5931 відвідувач онлайн
Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ Ракети Tomahawk для України
2 164 22

Трамп сказав Зеленському, що готовий надати далекобійну зброю для ударів по РФ, - WSJ

Дональд Трамп повідомив Володимиру Зеленському про готовність надати нову зброю

Президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на два джерела. 

Так, під час кулуарної дискусії в ООН 23 вересня Зеленський попросив Трампа надати більше ракет великої дальності та дозвіл на використання такої зброї для нанесення ударів по цілях на території Росії.

За даними джерел видання, Трамп відповів, що не проти цієї ідеї, хоча обидва співрозмовники додали, що президент США не взяв на себе жодних зобов'язань щодо скасування заборони США на такі атаки.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

За словами офіційних осіб, на зустрічі в Нью-Йорку Зеленський запросив у Трампа крилаті ракети Tomahawk. Адміністрація Трампа розглядає можливість постачання цих ракет та іншої зброї великої дальності для України, повідомили високопоставлені американські та європейські посадовці, поінформовані про ці плани.

Також, за інформацією The Wall Street Journal, українська делегація наступного тижня вирушить до Вашингтона для переговорів з главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп відмовився продавати Україні далекобійні ракети Tomahawk через НАТО, - Axios

Автор: 

зброя (7744) ракети (4184) США (24399) Трамп Дональд (7241)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
- Ви надасте ДБ зброю Україні ? - ТАК, але ні. Ця війна ніколи б не поч.....
показати весь коментар
26.09.2025 22:56 Відповісти
+7
Вельмишановна редакція ЦЕНЗОРА - назва статті не відповідає та певною мірою суперечить тексту статті.
Виправте будь-ласка.
показати весь коментар
26.09.2025 22:49 Відповісти
+5
Президент США Дональд Трамп не схвалив передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, які мають дальність до 2,5 тисячі км, повідомляє Axios.

Портал також зазначає, що ця система була у списку зброї, яку просив Київ.

За словами поінформованого джерела, це була єдина система озброєнь у списку, яку Трамп не погодився продавати країнам НАТО. Україна раніше отримувала від західних партнерів ракети з дальністю не більше 250-300 км - це британські Storm Shadow, французькі SCALP, американські ATACMS.
показати весь коментар
26.09.2025 22:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Президент США Дональд Трамп не схвалив передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, які мають дальність до 2,5 тисячі км, повідомляє Axios.

Портал також зазначає, що ця система була у списку зброї, яку просив Київ.

За словами поінформованого джерела, це була єдина система озброєнь у списку, яку Трамп не погодився продавати країнам НАТО. Україна раніше отримувала від західних партнерів ракети з дальністю не більше 250-300 км - це британські Storm Shadow, французькі SCALP, американські ATACMS.
показати весь коментар
26.09.2025 22:48 Відповісти
Я все розумію, але з Томагавками суть і тому, що дуже мало наземних пускових установок, які лише в 23 стали поступати в армію США. А без них, це ракети морського базування.
показати весь коментар
26.09.2025 22:52 Відповісти
Я теж так думаю. Не вистачає наземних пускових, а так би передав.
показати весь коментар
26.09.2025 22:53 Відповісти
Mk41 це зварена з чорного заліза коробка і купа (мала) дротів.
показати весь коментар
26.09.2025 23:00 Відповісти
реалі... ?

.
показати весь коментар
26.09.2025 23:44 Відповісти
Думка обивателя.
показати весь коментар
26.09.2025 23:52 Відповісти
А Фламінго нащо???
показати весь коментар
26.09.2025 23:11 Відповісти
Вельмишановна редакція ЦЕНЗОРА - назва статті не відповідає та певною мірою суперечить тексту статті.
Виправте будь-ласка.
показати весь коментар
26.09.2025 22:49 Відповісти
"Стандарти BBC", як ******* говорити...
показати весь коментар
26.09.2025 22:56 Відповісти
Обіцянка цяцянка
показати весь коментар
26.09.2025 22:54 Відповісти
- Ви надасте ДБ зброю Україні ? - ТАК, але ні. Ця війна ніколи б не поч.....
показати весь коментар
26.09.2025 22:56 Відповісти
Попередник запровадив власні ракетні програми, які зеплатина похеріла!
Доречі москву потопили Порошенківськім Нептуном, нажаль мало їх вспіли зробить до приходу ********.
показати весь коментар
26.09.2025 23:16 Відповісти
Чапаєв хотів козирнути,але всрався )
показати весь коментар
26.09.2025 23:28 Відповісти
Обміняют один фламінго на три томагавки.
показати весь коментар
26.09.2025 23:04 Відповісти
Нащо прибріхувати?

Не можна довіряти піздежу клоуна на арені (бо це його робота); його потрібно оцінювати по його справам.
показати весь коментар
26.09.2025 23:12 Відповісти
з рубрики "сказкі та скази от трампа"
показати весь коментар
26.09.2025 23:16 Відповісти
Це якийсь абсурд. Євросоюз закупає за свої гроші у сша зброю але цією зброєю бити по Сосії не можна. Так нахера ця зброя потрібна. Тоді це шлак а не зброя
показати весь коментар
26.09.2025 23:27 Відповісти
хозяин - барин! Не хочешь отбиваться американским орудием, можешь пуляться фламингами потужного! Был бы не лох у власти вместе с предыдущим сбродом олигархичным, можно было бы крутить носом, а так имеем что имеем...
показати весь коментар
26.09.2025 23:35 Відповісти
какие томагавки? зепоц, где фламинги? или уже бабки отмыли и предприятия раздолбали после визитов и фоточек потужного как обычно?
показати весь коментар
26.09.2025 23:33 Відповісти
Так давай уже рыжий балобол!!! Или слово президента США не стоит уже и ломаного цента??
показати весь коментар
26.09.2025 23:45 Відповісти
 
 