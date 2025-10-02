Постачання Tomahawk Україні виглядає нереалістичним через обмежені запаси, - Reuters
За інформацією Reuters, бажання адміністрації Трампа передати Києву далекобійні ракети Tomahawk може виявитися нереалістичним, оскільки наявні запаси призначені для ВМС США та інших потреб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Представник адміністрації США та джерела, знайомі з питанням підготовки й постачання ракет Tomahawk, поставили під сумнів можливість передачі цих крилатих ракет, дальність яких становить 2 500 кілометрів. Посадовець підкреслив, що дефіциту цієї базової зброї немає — її широко використовують для ударів по наземних цілях, — але натякнув, що Києву можуть надати інші варіанти меншої дальності. За його словами, США можуть розглянути варіант, щоб європейські союзники закупили інші далекобійні системи й передали їх Україні, але Tomahawk навряд чи будуть серед них.
Постачання ракет Tomahawk могло б суттєво посилити можливості України завдавати ударів, дозволяючи вражати об’єкти глибоко на території росії, включно з військовими базами, логістичними центрами, аеродромами та командними пунктами, які зараз недосяжні.
Згідно з бюджетними документами Пентагону, ВМС США — основний користувач Tomahawk — до цього часу закупили 8 959 ракет за середньою ціною 1,3 мільйона доларів за одиницю. Виробництво Tomahawk триває з середини 1980-х років, а в останні роки випуск коливається від 55 до 90 ракет щорічно. За даними бюджету Пентагону, у 2026 році США планують придбати 57 таких ракет.
