Новини
Постачання Tomahawk Україні виглядає нереалістичним через обмежені запаси, - Reuters

Томагавк

За інформацією Reuters, бажання адміністрації Трампа передати Києву далекобійні ракети Tomahawk може виявитися нереалістичним, оскільки наявні запаси призначені для ВМС США та інших потреб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Представник адміністрації США та джерела, знайомі з питанням підготовки й постачання ракет Tomahawk, поставили під сумнів можливість передачі цих крилатих ракет, дальність яких становить 2 500 кілометрів. Посадовець підкреслив, що дефіциту цієї базової зброї немає — її широко використовують для ударів по наземних цілях, — але натякнув, що Києву можуть надати інші варіанти меншої дальності. За його словами, США можуть розглянути варіант, щоб європейські союзники закупили інші далекобійні системи й передали їх Україні, але Tomahawk навряд чи будуть серед них.

Постачання ракет Tomahawk могло б суттєво посилити можливості України завдавати ударів, дозволяючи вражати об’єкти глибоко на території росії, включно з військовими базами, логістичними центрами, аеродромами та командними пунктами, які зараз недосяжні.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Згідно з бюджетними документами Пентагону, ВМС США — основний користувач Tomahawk — до цього часу закупили 8 959 ракет за середньою ціною 1,3 мільйона доларів за одиницю. Виробництво Tomahawk триває з середини 1980-х років, а в останні роки випуск коливається від 55 до 90 ракет щорічно. За даними бюджету Пентагону, у 2026 році США планують придбати 57 таких ракет.

Також читайте: Трамп сказав Зеленському, що готовий надати далекобійну зброю для ударів по РФ, - WSJ

Автор: 

ракети (4196) США (24436)
Топ коментарі
+5
Обмежені запаси??? Серйозно?

Це сама масова крилата ракета, яку США з 80-х штабелями складають прозапас.
показати весь коментар
03.10.2025 00:23 Відповісти
+2
Фламінгами не прийдеться - вони поки що фейк

немає жодних доказів, ні фото, ні відео, ні уламків, які доводять що вони в щось попали тонною вибухівки

це як Лєнку-скумбрію зфотошопили ніби вона стоїть коло Меланії, взявши фото іншої жінки яка дійсно фотографувалась з Меланією і замінивши на цьому фото ту жінку на Скумбрію-по-вісім
показати весь коментар
03.10.2025 00:37 Відповісти
+1
ахахах, все як завжди, хоч би не позорилися вже постійно
показати весь коментар
03.10.2025 00:21 Відповісти
Коментувати
Дам-не дам-дам-не дам…
показати весь коментар
03.10.2025 00:15 Відповісти
як і таурусів, 600 штук ))
показати весь коментар
03.10.2025 00:16 Відповісти
А жаль. ***** вже обісралось. Прийдеться гасити по Московії фламінгами і довгими нептунами
показати весь коментар
03.10.2025 00:17 Відповісти
Фламінгами не прийдеться - вони поки що фейк

немає жодних доказів, ні фото, ні відео, ні уламків, які доводять що вони в щось попали тонною вибухівки

це як Лєнку-скумбрію зфотошопили ніби вона стоїть коло Меланії, взявши фото іншої жінки яка дійсно фотографувалась з Меланією і замінивши на цьому фото ту жінку на Скумбрію-по-вісім
показати весь коментар
03.10.2025 00:37 Відповісти
Отак от...
показати весь коментар
03.10.2025 00:19 Відповісти
ахахах, все як завжди, хоч би не позорилися вже постійно
показати весь коментар
03.10.2025 00:21 Відповісти
Нам на 1000км хватит
показати весь коментар
03.10.2025 00:21 Відповісти
а как же "агенция закупивель"? и экспорт вооружений? где этот самый "рынок" и "рыночные" цены? капитализм - все можно купить, только дайте бабла, и десять посредников, или нет?
показати весь коментар
03.10.2025 00:22 Відповісти
тільки зелена придурь продовжує вірити в вову і доню.
цей пласт суспільства навіть має назву - лохи вузьколобі.
показати весь коментар
03.10.2025 00:23 Відповісти
Обмежені запаси??? Серйозно?

Це сама масова крилата ракета, яку США з 80-х штабелями складають прозапас.
показати весь коментар
03.10.2025 00:23 Відповісти
Це інформаційний шум. Правда і до цього був шум, що " передають"
показати весь коментар
03.10.2025 00:27 Відповісти
Смішні США. 90 штук в рік. Ми он по 7 Фламінгів в день клепаємо, правда є нюанс...
показати весь коментар
03.10.2025 00:29 Відповісти
на годину!
зброя тільки тоді зброя коли вона робить.
показати весь коментар
03.10.2025 00:35 Відповісти
Тамагавк звичайна крилата ракета.Чому такий оргазм у блогерів? Вони вже не знають як суспільство відволікати.
показати весь коментар
03.10.2025 00:32 Відповісти
так

цілком можливо, що Томагавком можна тільки жабів лякати у Чорному морі, як Фламінгою

але проти кацапсько-китайського РЕБу вони обидві відсмокчуть, як Вовка - в усіх позах і з усіх сторін, як акторка німецьких порнофільмів, Мендель, чі шо
показати весь коментар
03.10.2025 00:40 Відповісти
Поки що відсмоктують расєйські нпз разом з розхваленим тобою ребом і без Томагавків.
показати весь коментар
03.10.2025 01:30 Відповісти
Знову неназваний посадовець.
показати весь коментар
03.10.2025 00:40 Відповісти
записали це в архів, як і мілліард дерев і мілліон дронів....
показати весь коментар
03.10.2025 00:40 Відповісти
Згідно з бюджетними документами Пентагону, ВМС США - основний користувач Tomahawk - до цього часу закупили 8 959 ракет за середньою ціною 1,3 мільйона доларів за одиницю. Виробництво Tomahawk триває з середини 1980-х років, а в останні роки випуск коливається від 55 до 90 ракет щорічно. За даними бюджету Пентагону, у 2026 році США планують придбати 57 таких ракет. Джерело: https://censor.net/ua/n3577556

Так ними зараз дуже рідко де стріляють.США ніде не воює.
показати весь коментар
03.10.2025 00:41 Відповісти
та ви шо?
а по ірану крім американських бункерких бібм не вони тарахтіли?
показати весь коментар
03.10.2025 00:44 Відповісти
30 ракет за який час?
показати весь коментар
03.10.2025 01:21 Відповісти
Ірану достало, там і більше не було потреби.
так гімняні ці ракети чи фламінгами самі справимося?
показати весь коментар
03.10.2025 01:26 Відповісти
Я не розумію,які до мене питання?
показати весь коментар
03.10.2025 01:26 Відповісти
а ви взагалі щось розумієте - причини і наслідки?
показати весь коментар
03.10.2025 01:29 Відповісти
ай я яй - не тільки вікіпедія є в цьому світі...
показати весь коментар
03.10.2025 00:47 Відповісти
так надо чи ну їх ті ракети на хм?
показати весь коментар
03.10.2025 00:52 Відповісти
Я проти десь написав?
показати весь коментар
03.10.2025 01:22 Відповісти
Ви проти написали своїм вибором в 2019му.
показати весь коментар
03.10.2025 01:27 Відповісти
Що? Я то точно ні.
показати весь коментар
03.10.2025 01:29 Відповісти
В США є ще ракети повітряного базування.AGM-158.
показати весь коментар
03.10.2025 00:42 Відповісти
а скажи приємно чужі гроші в чужому гаманці рахувати, жручі шашликі?
показати весь коментар
03.10.2025 00:54 Відповісти
Также неприємно як забрати у іншої країни 3ій потенціал зброї в світі, (включно з ядерною) , під шантаж і порожні обіцянки.
показати весь коментар
03.10.2025 01:31 Відповісти
Та в сша є хоч якась номенклатура, яка не в дефіциті ? 850 лярдів баксів щороку кудись йдуть, а на складах все - як останнє.
показати весь коментар
03.10.2025 01:09 Відповісти
А яка тобі справа до США? Чому це вони повинні давати Україні Томагавки? От дай своєму сусіду тисячу доларів на пиво. Ну покажи приклад зі себе.
показати весь коментар
03.10.2025 01:26 Відповісти
всім українцям добра - кацапам недобра..
пішов на Queen.
показати весь коментар
03.10.2025 01:12 Відповісти
> 8959 ракет - обмежені запаси
Это сразу было ясно. Но хоть бы не п-дели.
показати весь коментар
03.10.2025 01:20 Відповісти
Ну от дадуть американці Україні ці Томагавки, но і що? Хто їх буде програмувати і запускати? Суперінтелектуальні українці? А чому б і ні?. Український автопром, наприклад, на висоті. Дрони також охиренно хирачать (згідно "Єдиним Новинам"), тільки результат малий. Це нація, без якої б світ не існував. Та чому ядерку не вимагати? Це значно крутіше. А що то є вуйка Петра посадити з бомбою в поїзд Львів-Москва. Він там її з допомогою молотка і зубила активує прямо біля мумії на площі засранців ("Цервона" площа).
показати весь коментар
03.10.2025 01:23 Відповісти
 
 