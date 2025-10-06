Производство дронов и ракет в Украине в 2026 году может достичь $35 млрд, - Зеленский
Индустрия дронов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2026 году Украина способна производить ракеты и беспилотники на сумму около 35 млрд долларов.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Объем ракет, дронов (которые способна производить Украина) в 2026-м году - это 35 млрд. На сегодня это наше понимание. Мы считаем, что это реальность, в которой мы есть", - отметил президент.
Он уточнил, что фактический объем производства будет зависеть от объемов финансирования. Источниками финансирования могут стать двусторонние соглашения по безопасности (их уже более 30) и, по словам Зеленского, возможно привлечение средств из замороженных российских активов.
Президент добавил, что во время саммита в Дании он уже поднимал этот вопрос и услышал положительные реакции от некоторых лидеров.
Зеленский также очертил три приоритетных "пакета" использования замороженных активов:
- пакет для украинского производства вооружений (включая дроны и ракеты);
- пакет для европейского оружия, которое Украина не производит;
- пакет для американского оружия, в частности для систем противовоздушной обороны, которые не производят ни Украина, ни Европа.
Про мільярди долярів зрозуміло. Міндічів в твоєму оточенні багато...
А як на рахунок їх кількості і ефективності? Скажімо, напридатними будуть лише 60%, а чи та цифра також збільшиться?
Наробив ракет на 34 млрд. доларів.
Зедібіли можуть продовжити список добрих справ Лідара.
(що не втік - добру справу - виносимо за дужки)
Їх посадив ЗЕленський, рівно один мільярд.
Тисячами летять Фламінго, Паляниці стартують с землі,
Кидають на стіл в Монте-Карло зарплати свої вчителі.
Але з цим якраз серйозна проблема.
Владна банда Єрмака-Зеленського-Міндіча не вміє не красти.
Вони роблять тільки те - де можна вкрасти.