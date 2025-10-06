РУС
Производство дронов и ракет в Украине в 2026 году может достичь $35 млрд, - Зеленский

Индустрия дронов

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2026 году Украина способна производить ракеты и беспилотники на сумму около 35 млрд долларов.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Объем ракет, дронов (которые способна производить Украина) в 2026-м году - это 35 млрд. На сегодня это наше понимание. Мы считаем, что это реальность, в которой мы есть", - отметил президент.

Он уточнил, что фактический объем производства будет зависеть от объемов финансирования. Источниками финансирования могут стать двусторонние соглашения по безопасности (их уже более 30) и, по словам Зеленского, возможно привлечение средств из замороженных российских активов.

Президент добавил, что во время саммита в Дании он уже поднимал этот вопрос и услышал положительные реакции от некоторых лидеров.

Зеленский также очертил три приоритетных "пакета" использования замороженных активов:

  • пакет для украинского производства вооружений (включая дроны и ракеты);
  • пакет для европейского оружия, которое Украина не производит;
  • пакет для американского оружия, в частности для систем противовоздушной обороны, которые не производят ни Украина, ни Европа.

Топ комментарии
+5
Нам, звісно цікаво, скільки Зекодло вкраде, але хотілося б знати і про кількість ракет( приблизо)...
06.10.2025 15:17 Ответить
+5
Чуєш як падає листя, з дерев що постали в ряд?

Їх посадив ЗЕленський, рівно один мільярд.

Тисячами летять Фламінго, Паляниці стартують с землі,

Кидають на стіл в Монте-Карло зарплати свої вчителі.
06.10.2025 15:24 Ответить
+3
Вже не можна терпіти це посміховисько ,менше слів більше справ.
06.10.2025 15:16 Ответить
Вже не можна терпіти це посміховисько ,менше слів більше справ.
06.10.2025 15:16 Ответить
країна багато чого може без зедента, але це осягнути йому не дано..
06.10.2025 15:17 Ответить
Про мільярди долярів зрозуміло. Міндічів в твоєму оточенні багато...
А як на рахунок їх кількості і ефективності? Скажімо, напридатними будуть лише 60%, а чи та цифра також збільшиться?
06.10.2025 15:17 Ответить
Нам, звісно цікаво, скільки Зекодло вкраде, але хотілося б знати і про кількість ракет( приблизо)...
06.10.2025 15:17 Ответить
С миллиардами понятно. Сколько в штуках, переданных в ЗСУ?
06.10.2025 15:18 Ответить
На "три тисячі ракет" у цьому році вже скільки потратили?
06.10.2025 15:19 Ответить
Слава Богу! Хоч якусь одну добру справу зробив Голобородько!
Наробив ракет на 34 млрд. доларів.
Зедібіли можуть продовжити список добрих справ Лідара.
(що не втік - добру справу - виносимо за дужки)
06.10.2025 15:19 Ответить
знову зєля дрониться ))
06.10.2025 15:22 Ответить
Вова не пи🤬ди !!!
06.10.2025 15:22 Ответить
Лише балаболістичні ракети Зеленського нам обходяться мінімум на ярд.
06.10.2025 15:23 Ответить
Чуєш як падає листя, з дерев що постали в ряд?

Їх посадив ЗЕленський, рівно один мільярд.

Тисячами летять Фламінго, Паляниці стартують с землі,

Кидають на стіл в Монте-Карло зарплати свої вчителі.
06.10.2025 15:24 Ответить
хтось працює, а не плескає язиком, звичайно, без дроноводів дрони нічого не варті, тому велика подяка як тим, хто вбиває нелюдів, так і тим, хто працює, щоб вони мали для цього якнайбільше засобів
06.10.2025 15:24 Ответить
Дайте гроші і не чіпайте міндіча...
06.10.2025 15:25 Ответить
Количество ракет и дронов предусмотрительно решили уже уточнять, в озвучивать просто цифру распила. А там уже как пойдет)
06.10.2025 15:25 Ответить
Не в кількості,а в грошах.
06.10.2025 15:26 Ответить
Бла-бла-бла! Це все? Чи треба все ж відповісти,помститись?
06.10.2025 15:33 Ответить
😏😒😟🫤
06.10.2025 15:36 Ответить
Розпил бабла на дронах та неіснуючих ракетах може сягнути 35 млрд дол.
06.10.2025 15:40 Ответить
- Ми такі потужні, що зможемо злямзити наступного року і $35 млрд по схемам "дрони Міндіча".
06.10.2025 15:45 Ответить
Нах ці прожекти?
06.10.2025 15:48 Ответить
Ще не вечір, а казкар вже казочку почав розповідати солоденьку. Попередня була про фламінго.
06.10.2025 16:01 Ответить
Та звісно, що може - якщо не КРАСТИ.
Але з цим якраз серйозна проблема.
Владна банда Єрмака-Зеленського-Міндіча не вміє не красти.
Вони роблять тільки те - де можна вкрасти.
06.10.2025 16:06 Ответить
Балабол
06.10.2025 16:11 Ответить
Это только за опытный экземпляр.
06.10.2025 16:20 Ответить
А що Україна ще має воювати і в 2026 році ?
06.10.2025 16:26 Ответить
 
 