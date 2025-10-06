Шмыгаль и премьер Нидерландов Схооф посетили украинское предприятие по производству дронов-камикадзе. ФОТО

Индустрия дронов

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом ознакомились с работой одного из ведущих украинских производителей беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны

"Предприятие объединяет несколько современных производственных площадок и уже наладило серийное изготовление дронов-камикадзе различных конфигураций - как FPV-коптеров, так и самолетного типа.

Компания имеет собственное конструкторское бюро и R&D-команду, работающие над новыми технологиями для фронта. А также - партнерскую R&D-лабораторию совместно с европейскими коллегами, в частности из Нидерландов", - рассказал Шмыгаль.

Минобороны ожидает, что все больше иностранных партнеров будут налаживать производство и разработку технологий с украинскими ОПК-компаниями.

