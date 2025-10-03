Українська DELTA стала основною системою управління для об’єднаної команди на навчаннях НАТО
Українська бойова система DELTA стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за її допомогою було скоординовано понад 100 безпілотних платформ - морських, підводних, наземних та повітряних.
Україна вдруге поспіль долучилася до навчань НАТО REPMUS 2025 — найбільшого міжнародного заходу з відпрацювання застосування безпілотних систем у морських операціях. Під час навчань українські військовослужбовці поділилися бойовим досвідом із партнерами.
"DELTA підтвердила сумісність з найновішими стандартами Альянсу. А також, що українські технології не лише відповідають стандартам НАТО, а й формують нові підходи до ведення війни. Це - доказ нашої здатності швидко адаптовуватися до будь-яких бойових дій на морі, суші чи в повітрі", - додав Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і керує !
.
тепер Варяги запрошують Русь
тисячолітнє бойове братерство !
.