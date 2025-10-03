Українська DELTA стала основною системою управління для об’єднаної команди на навчаннях НАТО

Українська бойова система DELTA стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Як зазначається, за її допомогою було скоординовано понад 100 безпілотних платформ - морських, підводних, наземних та повітряних.

Україна вдруге поспіль долучилася до навчань НАТО REPMUS 2025 — найбільшого міжнародного заходу з відпрацювання застосування безпілотних систем у морських операціях. Під час навчань українські військовослужбовці поділилися бойовим досвідом із партнерами.

"DELTA підтвердила сумісність з найновішими стандартами Альянсу. А також, що українські технології не лише відповідають стандартам НАТО, а й формують нові підходи до ведення війни. Це - доказ нашої здатності швидко адаптовуватися до будь-яких бойових дій на морі, суші чи в повітрі", - додав Шмигаль.

