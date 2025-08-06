Система DELTA буде впроваджена на всіх рівнях Сил оборони, - Шмигаль
Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
DELTA – це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками.
Шмигаль зазначив, що DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм: під час оборони Києва у 2022, під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний і деокупації Херсона.
"Тепер вона стане єдиним джерелом для обміну даними, адже працює всюди — з ноутбука, планшета, телефону, її використовують командири всіх рівнів. Щодня система підтримує ураження більше 2000 ворожих цілей, а за рік — це більше ніж півмільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей. Використання DELTA продовжує масштабуватись, також розробляються нові модулі. Це масивна цифрова зброя в арсеналі нашого війська. Війська, яке постійно осучаснюється та здобуває технологічну перевагу над ворогом", - розповів глава Міноборони.
Крім того, DELTA постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалася платформа штучного інтелекту. Це дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн.
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