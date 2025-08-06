Система DELTA будет внедрена на всех уровнях Сил обороны, - Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль подписал приказ о внедрении системы DELTA на всех уровнях Сил обороны.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

DELTA - это боевая цифровая экосистема, которая создает технологическое преимущество украинской армии: позволяет видеть поле боя в реальном времени, планировать операции и обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости - и с союзниками.

Шмыгаль отметил, что DELTA успешно прошла проверку информационной безопасности и реальное испытание боем: во время обороны Киева в 2022 году, во время уничтожения Черноморского флота противника, освобождения острова Змеиный и деоккупации Херсона.

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"Теперь она станет единственным источником для обмена данными, ведь работает везде - с ноутбука, планшета, телефона, ее используют командиры всех уровней. Ежедневно система поддерживает поражение более 2000 вражеских целей, а за год - это более полумиллиона верифицированных пораженных и поврежденных целей. Использование DELTA продолжает масштабироваться, также разрабатываются новые модули. Это массивное цифровое оружие в арсенале нашей армии. Войска, которое постоянно осовременивается и приобретает технологическое преимущество над врагом", - рассказал глава Минобороны.

Кроме того, DELTA постоянно обновляется. В частности, к системе добавилась платформа искусственного интеллекта. Это позволяет автоматически выявлять вражескую технику в режиме онлайн.

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