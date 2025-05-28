18 инструкторов прошли обучение по применению DELTA для Сухопутных войск

Завершена шестидневная подготовка первого набора инструкторов для работы с боевой системой DELTA, по результатам которой 18 участников уже получили соответствующие сертификаты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны Украины

Кто обеспечил учебный процесс?

Учебный процесс и сертификацию обеспечили Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны и командование подготовки Сухопутных войск ВСУ при поддержке общественной организации "Аэроразведка".

В чем суть программы обучения?

Обучение проводилось по программе, специально разработанной для Сухопутных войск. Ключевое внимание во время обучения уделялось сочетанию теории с практическим применением системы DELTA.

Цель новой учебной программы - повысить мастерство инструкторов в работе с современными информационными системами для ведения боевых действий.

Сухопутные войска стали первым видом Вооруженных сил Украины, с которым было начато подобное сотрудничество.

Введение программы подготовки инструкторов DELTA является частью стратегического курса ВСУ на модернизацию и повышение эффективности войск в современных условиях ведения боевых действий.

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В дальнейшем планируется масштабировать программу на все учебные центры и высшие военные учебные заведения Сил безопасности и обороны Украины.

Что такое боевая система DELTA

"Мы создали систему, где дроны в воздухе, на земле и на море работают вместе, нанося точные удары в реальном времени. Боевая система DELTA дает нашим воинам ситуационную осведомленность и возможность координировать действия за считанные минуты. Так мы воюем умнее", - сказала Екатерина Черногоренко.