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Україна на 27% збільшила держзамовлення на навчання за технічними спеціальностями, – Свириденко

Україна майже на третину збільшила держзамовлення на навчання за технічними спеціальностями

Для підготовки кадрів, яких потребує ринок праці, Україна збільшила кількість місць державного замовлення на інженерні, виробничі та будівельні спеціальності на 27,6%. 

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко під час конференції "Освіта нової України", передає Укрінформ.

"У нас у цьому вступному році вже збільшена чисельність державного замовлення на інформатизацію, на технічні спеціальності. Ми збільшили (замовлення на спеціальності, – ред.) інженерії, виробництва і будівництва на 27,6%. Насправді це революційні зрушення для системи державного замовлення", – сказала Свириденко.

Вона підкреслила, що в умовах, коли 5 млн українців перебувають за кордоном, а бізнес називає дефіцит кадрів проблемою номер один, розвиток освіти та людського капіталу є пріоритетним завданням держави.

"Майбутнє в нас буде за оборонною сферою, за інноваційними технологіями, за розвитком енергетичної галузі, за проєктами у сфері логістики та транспорту. І тут треба теж розуміти, що насправді майбутнє буде за приватним сектором", – зазначила Свириденко.

Вона також нагадала, що Мінекономіки запустило програму ваучерів для дорослого населення, яке хоче отримати додаткову кваліфікацію. Щороку не менше 20-30 тис. людей отримують можливість додатково отримати фах через центри профтехосвіти, а рівень працевлаштування після закінчення становить 97%.

Раніше в травні повідомлялося, що Міністерство освіти й науки України збільшило суми грантів для вступників у заклади вищої освіти.

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виш (88) освіта (225) навчання (80) студенти (76) Свириденко (158)


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Тільки якщо інженер буде заробляти трохи більше прибиральниці, як зараз, то він вивчиться і втіче за кордон. Совок вже тридцять років не кінчається. При них це ще й принизливо було.
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27.05.2025 20:21 Відповісти

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