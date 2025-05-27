Україна на 27% збільшила держзамовлення на навчання за технічними спеціальностями, – Свириденко

Для підготовки кадрів, яких потребує ринок праці, Україна збільшила кількість місць державного замовлення на інженерні, виробничі та будівельні спеціальності на 27,6%.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко під час конференції "Освіта нової України", передає Укрінформ.

"У нас у цьому вступному році вже збільшена чисельність державного замовлення на інформатизацію, на технічні спеціальності. Ми збільшили (замовлення на спеціальності, – ред.) інженерії, виробництва і будівництва на 27,6%. Насправді це революційні зрушення для системи державного замовлення", – сказала Свириденко.

Вона підкреслила, що в умовах, коли 5 млн українців перебувають за кордоном, а бізнес називає дефіцит кадрів проблемою номер один, розвиток освіти та людського капіталу є пріоритетним завданням держави.

"Майбутнє в нас буде за оборонною сферою, за інноваційними технологіями, за розвитком енергетичної галузі, за проєктами у сфері логістики та транспорту. І тут треба теж розуміти, що насправді майбутнє буде за приватним сектором", – зазначила Свириденко.

Вона також нагадала, що Мінекономіки запустило програму ваучерів для дорослого населення, яке хоче отримати додаткову кваліфікацію. Щороку не менше 20-30 тис. людей отримують можливість додатково отримати фах через центри профтехосвіти, а рівень працевлаштування після закінчення становить 97%.

Раніше в травні повідомлялося, що Міністерство освіти й науки України збільшило суми грантів для вступників у заклади вищої освіти.