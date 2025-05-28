18 інструкторів пройшли навчання із застосування DELTA для Сухопутних військ

Завершено шестиденну підготовку першого набору інструкторів для роботи з бойовою системою DELTA, за результатами якої 18 учасників вже отримали відповідні сертифікати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони України

Хто забезпечив навчальний процес?

Навчальний процес та сертифікацію забезпечили Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони та командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ за підтримки громадської організації "Аеророзвідка".

У чому суть програми навчання?

Навчання проводилось за програмою, спеціально розробленою для Сухопутних військ. Ключова увага під час навчання приділялася поєднанню теорії з практичним застосуванням системи DELTA.

Мета нової навчальної програми – підвищити майстерність інструкторів у роботі з сучасними інформаційними системами для ведення бойових дій.

Сухопутні війська стали першим видом Збройних сил України, з яким було розпочато подібну співпрацю.

Запровадження програми підготовки інструкторів DELTA є частиною стратегічного курсу ЗСУ на модернізацію та підвищення ефективності військ у сучасних умовах ведення бойових дій.

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Надалі планується масштабувати програму на всі навчальні центри та вищі військові навчальні заклади Сил безпеки та оборони України.

Що таке бойова система DELTA

"Ми створили систему, де дрони в повітрі, на землі й на морі працюють разом, завдаючи точних ударів у реальному часі. Бойова система DELTA дає нашим воїнам ситуаційну обізнаність і можливість координувати дії за лічені хвилини. Так ми воюємо розумніше", – сказала Катерина Черногоренко.