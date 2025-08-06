Травмы, полученные защитниками в плену РФ, планируют приравнять к боевым, - Шмыгаль
Травмы, которые военнослужащие получили в российском плену, планируют приравнять к тем, что были получены на поле боя.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Так, Кабинет Министров на своем заседании принял постановление, предусматривающее:
- еще более четкие требования к медосмотру бывших пленных. Задача - определить состояние здоровья человека для максимально эффективного лечения;
- комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, чтобы вернуть человека к полноценной жизни;
- расширение сети учреждений восстановления за счет центров реинтеграции Минобороны, МВД, СБУ, Управления госохраны, Службы внешней разведки и других учреждений;
- усиление социально-административной составляющей восстановления. Людям обязательно будут помогать в оформлении внутренних и заграничных паспортов непосредственно в тех учреждениях, где они лечатся.
Также, отметил Шмыгаль, на уровне Минобороны готовят соответствующие изменения в приказы о приравнивании травм, полученных защитниками в плену, к травмам, полученным на поле боя.
"Обеспечим всем, кто пережил ужасы российского плена, внимание и индивидуальный подход. Ценим каждого человека, бережем его жизнь и здоровье", - подытожил он.
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gemixx11
показать весь комментарий06.08.2025 13:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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