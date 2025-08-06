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Новости Помощь освобожденным из плена
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Травмы, полученные защитниками в плену РФ, планируют приравнять к боевым, - Шмыгаль

Поддержка освобожденных из плена военных Что предлагает правительство

Травмы, которые военнослужащие получили в российском плену, планируют приравнять к тем, что были получены на поле боя.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Так, Кабинет Министров на своем заседании принял постановление, предусматривающее:

  • еще более четкие требования к медосмотру бывших пленных. Задача - определить состояние здоровья человека для максимально эффективного лечения;
  • комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, чтобы вернуть человека к полноценной жизни;
  • расширение сети учреждений восстановления за счет центров реинтеграции Минобороны, МВД, СБУ, Управления госохраны, Службы внешней разведки и других учреждений;
  • усиление социально-административной составляющей восстановления. Людям обязательно будут помогать в оформлении внутренних и заграничных паспортов непосредственно в тех учреждениях, где они лечатся.

Также, отметил Шмыгаль, на уровне Минобороны готовят соответствующие изменения в приказы о приравнивании травм, полученных защитниками в плену, к травмам, полученным на поле боя.

"Обеспечим всем, кто пережил ужасы российского плена, внимание и индивидуальный подход. Ценим каждого человека, бережем его жизнь и здоровье", - подытожил он.

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Поддержка освобожденных из плена военных Что предлагает правительство

Автор: 

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06.08.2025 13:51 Ответить
 
 