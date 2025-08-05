Воин Переверзев, на теле которого россияне выжгли "Слава России", обещает вернуться в бой. ФОТО
Украинский воин Андрей Переверзев, которого освободили из плена и на теле которого выжгли надпись "Слава России", пообещал вернуться в бой, как только выздоровеет.
Об этом он рассказал The New York Post, информирует Цензор.НЕТ.
Он пообщался с журналистами со своей больничной койки в Украине.
"После того, как я выздоровею, я хочу вернуться, чтобы защищать и бороться за страну - с большим пылом, своеобразной жаждой мести", - сказал защитник.
Переверзев получил тяжелые ранения ног и живота от взрыва российской гранаты в феврале 2024 года.
Воин рассказал, что умолял о смерти вместо плена, когда к нему приближались российские военные, поскольку слышал ужасные истории о том, как оккупанты относятся к украинским военнопленным.
Однако военные РФ сказали, что получат финансовое вознаграждение за то, что возьмут его в плен. Впоследствии его отвезли в больницу для военнопленных в России. Там его ждала серия ужасных процедур.
По словам военного, большинство процедур проводились без анестезии, пока он не приходил в сознание.
Позже Переверзев обнаружил, что российский хирург выжег на его теле надпись "Слава России" и букву "Z".
"Я спросил их: "Почему вы это написали?" Почему бы вам не создать что-то особенное, что-то (уникальное для России)? Нет ни одной оригинальной мысли", - вспоминал Переверзев, имея в виду фразу "Слава России".
"Они сказали: "Это мое распоряжение, и мы его выполняем", - добавил воин.
Шрамы остаются и по сей день, хотя врачи Переверзева делают ему инъекции, чтобы уменьшить их, чтобы их можно было безопасно удалить, как только другие раны заживут.
Защитник говорит, что хоть и не может лично отомстить россиянам, которые его пытали, но хочет отомстить за то, что делают войска РФ - "вытеснить их с полей боя и прекратить полеты их ракет в воздухе".
Ранее в сети обнародовали фотографию украинского защитника, на теле которого российские оккупанты выжгли надпись "Слава России".
Позже журналисты установили личность врача в самой закрытой колонии №10 в Мордовии (РФ), который унижал, пытал и не оказывал надлежащей медицинской помощи украинским военнопленным. Пленники прозвали его между собой "Доктор Зло".
Этим российским палачом оказался Илья Сорокин. Журналистам удалось идентифицировать его с помощью показаний бывших пленников, которых удерживали там с февраля 2023 года по апрель 2025-го, и открытых источников - в частности, фото и видео сотрудников медико-санитарной части, которая обслуживает колонию.
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