Воїн Переверзєв, на тілі якого росіяни випалили "Слава России", обіцяє повернутися до бою. ФОТО

Український воїн Андрій Переверзєв, якого визволили із полону та на тілі якого випалили напис "Слава России", пообіцяв повернутися до бою, щойно одужає.

Про це він розповів The New York Post, інформує Цензор.НЕТ.

Він поспілкувався із журналістами зі свого лікарняного ліжка в Україні.

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"Після того, як я одужаю, я хочу повернутися, щоб захищати та боротися за країну - з більшим запалом, своєрідною жагою помсти", - сказав захисник.

Переверзєв дістав важкі поранення ніг та живота від вибуху російської гранати у лютому 2024 року.

Воїн розповів, що благав про смерть замість полону, коли до нього наближалися російські військові, оскільки чув жахливі історії про те, як окупанти ставляться до українських військовополонених.

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Проте військові РФ сказали, що отримають фінансову винагороду за те, що візьмуть його в полон. Згодом його відвезли до лікарні для військовополонених у Росії. Там на нього чекала серія жахливих процедур.

За словами військового, більшість процедур проводилися без анестезії, поки він не приходив до тями.

Пізніше Переверзєв виявив, що російський хірург випалив на його тілі напис "Слава России" та літеру "Z".

"Я запитав їх: "Чому ви це написали?" Чому б вам не створити щось особливе, щось (унікальне для Росії)? Немає жодної оригінальної думки", – згадував Переверзєв, маючи на увазі фразу "Слава России".

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"Вони сказали: "Це моє розпорядження, і ми його виконуємо", - додав воїн.

Шрами залишаються й донині, хоча лікарі Переверзєва роблять йому ін'єкції, щоб зменшити їх, аби їх можна було безпечно видалити, як тільки інші рани загоїться.

Захисник каже, що хоч і не може особисто помститися росіянам, які його катували, але хоче помститися за те, що роблять війська РФ - "витіснити їх з полів бою та припинити польоти їхніх ракет у повітрі".

Раніше в мережі оприлюднили світлину українського захисника, на тілі якого російські окупанти випалили напис "Слава России".

Пізніше журналісти встановили особу лікаря у найзакритішій колонії №10 у Мордовії (РФ), який принижував, катував та не надавав належної медичної допомоги українським військовополоненим. Бранці прозвали його між собою "Доктор Зло".

Цим російським катом виявився Ілля Сорокін. Журналістам вдалось ідентифікувати його за допомогою свідчень колишніх бранців, яких утримували там з лютого 2023 року по квітень 2025-го, та відкритих джерел – зокрема, фото та відео співробітників медико-санітарної частини, яка обслуговує колонію.

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