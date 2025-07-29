47 людей, які вижили під час теракту в Оленівці, вже надали свідчення, - Офіс Генпрокурора

Наразі правоохоронці опитали 47 людей, які вижили під час теракту військ РФ в Оленівці.

Про це заявив начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Тарас Семків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розслідуванням встановлено досить багато обставин, та, на жаль, дуже багато обставин ще залишаються невстановленими. Однак ми крок за кроком встановлюємо всі обставини тієї трагічної події і переконані, що за результатами цього розслідування буде встановлено всіх осіб, які причетні до цього жахливого злочину. На цей час всі особи, які причетні до цих дій, ще не встановлені", - розповів він.

Читайте також: Сьогодні в Україні вшановують пам’ять закатованих у полоні. Офіс генпрокурора розповів про розслідування звірств РФ проти полонених

За словами Семківа, багато версій під час досудового розслідування не знаходять свого підтвердження, і насамперед не знаходить свого підтвердження версія, яку висунули росіяни і росЗМІ про застосування ракети HIMARS.

"Пошкодження, яких зазнав барак, не характерні для "Хаймарса". Окрім того, ми порівняли зразки, які були показані у відповідному сюжеті росЗМІ. Так звані фрагменти від "Хаймарсів", які показувалися у цьому сюжеті, застосовувалися уже кілька разів. Вони у росіян – багаторазового використання, вони їх перевозять з одного місця на інше", - пояснив він.

Цю версію також було спростовано Моніторинговою місією ООН.

Дивіться: Зеленський про теракт в Оленівці: Таких прикладів російських звірств немало. ВIДЕО

"Ми розглядаємо кілька версій, серед них і закладення вибухівки всередині самого бараку. Однак найбільш вірогідною на цей час версією є застосування артилерійського або ракетного озброєння з термобаричним боєприпасом, що спричинило відповідні наслідки", - сказав Семків.

Правоохоронці на цей час вже спілкувалися з 47 особами, яким вдалося вижити під час тих трагічних подій.

"Ті події відбувалися у темний час доби, під час так званого відбою, коли всі лежали на своїх ліжках, тому інформації у них небагато. Але по частинах, яка є у кожного з них, ми намагаємося відтворити всі обставини тих трагічних подій", - підсумував він.

Читайте: Закликаємо Міжнародний кримінальний суд видати ордери на арешт усіх винних у теракті в Оленівці, - Сибіга