Сьогодні в Україні вшановують пам’ять закатованих у полоні. Офіс генпрокурора розповів про розслідування звірств РФ проти полонених

Сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять тих, хто був страчений, закатований або загинув у полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, Офіс генерального прокурора розслідує системні воєнні злочини РФ проти військовополонених та цивільних.

Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими та цивільними особами (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За результатами слідства:

​понад 11 000 осіб були незаконно утримувані в місцях несвободи;

​визнано потерпілими: понад 5 000 військових та понад 5 600 цивільних;

​повідомлено про підозру 534 особам;

​скеровано до суду обвинувальні акти щодо 365 осіб;

​вже 117 засуджено обвинувальними вироками.

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"Розслідування засвідчують - злочини мали системний характер, ґрунтувались на дискримінації за національною та мовною ознаками, були сплановані та координовані представниками влади країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

На тимчасово окупованих територіях та в самій РФ виявлено:

​​176 стаціонарних місць несвободи;

​​понад 120 тимчасових (транзитних) точок утримання.

Затриманих систематично катували: били, піддавали електрошоку, застосовували службових собак, душили, підвішували, імітували страту, вдавались до сексуального насильства. Зафіксовані випадки спричинення каліцтв, опіків, психологічного знущання.

Під час розслідування злочинів, вчинених у місцях несвободи, повідомлено про підозру понад 45 співробітників установ Федеральної служби виконання покарань РФ. Серед підозрюваних - керівники російських СІЗО та колоній (м. Курськ, Старий Оскол, Пакіно), а також начальники установ на ТОТ (Суходільська, Волноваська колонії).

"Особливо жахливим залишається масове вбивство українських військовополонених в колонії в Оленівці: у ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху загинули щонайменше 50 осіб, ще 140 - отримали поранення. Керівництву колонії повідомлено про підозру у залишенні поранених без медичної допомоги, що призвело до загибелі ще 9 українських воїнів", - нагадують в Офісі генпрокурора.

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Ці злочини є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій і всіх норм людяності. Вони не мають терміну давності.

"Росія порушує всі норми Женевських конвенцій, Конвенції ООН проти катувань, Римського статуту Міжнародного кримінального суду, Міжнародного гуманітарного права.

Розслідування триває - жодне свідчення не буде залишене без уваги. Кожен кат - від безпосереднього виконавця до вищого посадовця, який давав накази або покривав злочини, -відповідатиме за законом", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Теракт в Оленівці

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.