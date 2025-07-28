Сегодня в Украине чтят память замученных в плену. Офис генпрокурора рассказал о расследовании зверств РФ против пленных.

Сегодня, 28 июля, в Украине чтят память тех, кто был казнен, замучен или погиб в плену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, Офис генерального прокурора расследует системные военные преступления РФ против военнопленных и гражданских.

Прокуроры осуществляют процессуальное руководство в ряде уголовных производств по фактам жестокого обращения с военнопленными и гражданскими лицами (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По результатам следствия:

более 11 000 человек были незаконно удерживаемые в местах несвободы;

признаны потерпевшими: более 5 000 военных и более 5 600 гражданских;

сообщено о подозрении 534 лицам;

направлены в суд обвинительные акты в отношении 365 человек;

уже 117 осуждены обвинительными приговорами.

Также читайте: "Доктор Зло": идентифицирован врач, который пытал украинских военнопленных в колонии в Мордовии, - СМИ. ФОТО

"Расследования показывают - преступления имели системный характер, основывались на дискриминации по национальному и языковому признакам, были спланированы и координированы представителями власти страны-агрессора", - говорится в сообщении.

На временно оккупированных территориях и в самой РФ обнаружено:

176 стационарных мест несвободы;

более 120 временных (транзитных) точек содержания.

Задержанных систематически пытали: били, подвергали электрошоку, применяли служебных собак, душили, подвешивали, имитировали казнь, прибегали к сексуальному насилию. Зафиксированы случаи причинения увечий, ожогов, психологического издевательства.

В ходе расследования преступлений, совершенных в местах несвободы, сообщено о подозрении более 45 сотрудникам учреждений Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Среди подозреваемых - руководители российских СИЗО и колоний (г. Курск, Старый Оскол, Пакино), а также начальники учреждений на ВОТ (Суходольская, Волновахская колонии).

"Особенно ужасным остается массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Оленовке: в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в результате взрыва погибли по меньшей мере 50 человек, еще 140 - получили ранения. Руководству колонии сообщено о подозрении в оставлении раненых без медицинской помощи, что привело к гибели еще 9 украинских воинов", - напоминают в Офисе генпрокурора.

Также читайте: В "Азове" призвали установить 28 июля Днем памяти замученных украинских военнопленных

Эти преступления являются грубым нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций и всех норм человечности. Они не имеют срока давности.

"Россия нарушает все нормы Женевских конвенций, Конвенции ООН против пыток, Римского статута Международного уголовного суда, Международного гуманитарного права.

Расследование продолжается - ни одно свидетельство не будет оставлено без внимания. Каждый палач - от непосредственного исполнителя до высшего должностного лица, который давал приказы или покрывал преступления, - будет отвечать по закону", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Теракт в Оленовке

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Еленовка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где удерживали украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.