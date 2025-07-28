Закликаємо Міжнародний кримінальний суд видати ордери на арешт усіх винних у теракті в Оленівці, - Сибіга

Україна закликає Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордери на арешт усіх винних у вбивстві українських полонених в Оленівці.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що сьогодні виповнюється третя річниця жахливих цілеспрямованих убивств в Оленівці.

29 липня 2022 року Росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених та поранила понад 150 інших під час спланованого теракту.

"Це були захисники України, які склали зброю та мали бути захищені міжнародним гуманітарним правом. Ми закликаємо Міжнародний кримінальний суд видати ордери на арешт усіх винних - від безпосередніх виконавців до тих, хто в російському командуванні замовив і приховав цей злочин. Ми також наголошуємо на нагальній необхідності підтримки Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України", - наголошує Сибіга.

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"Тільки вирішивши проблему корінного злочину - неспровокованої війни Росії - ми можемо забезпечити повну відповідальність за незліченні злочини, скоєні нею. Світ не повинен забувати і не повинен відводити погляд. Справедливість для Оленівки не є необов'язковою - це моральний та правовий імператив", - резюмує український міністр.

Теракт в Оленівці

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.