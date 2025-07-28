Призываем Международный уголовный суд выдать ордера на арест всех виновных в теракте в Оленовке, - Сибига.

Украина призывает Международный уголовный суд (МУС) выдать ордера на арест всех виновных в убийстве украинских пленных в Оленовке.

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что сегодня исполняется третья годовщина ужасных целенаправленных убийств в Оленовке.

29 июля 2022 года Россия намеренно убила более 50 украинских военнопленных и ранила более 150 других во время спланированного теракта.

"Это были защитники Украины, которые сложили оружие и должны были быть защищены международным гуманитарным правом. Мы призываем Международный уголовный суд выдать ордера на арест всех виновных - от непосредственных исполнителей до тех, кто в российском командовании заказал и скрыл это преступление. Мы также подчеркиваем настоятельную необходимость поддержки Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины", - отмечает Сибига.

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"Только решив проблему коренного преступления - неспровоцированной войны России - мы можем обеспечить полную ответственность за бесчисленные преступления, совершенные ею. Мир не должен забывать и не должен отводить взгляд. Справедливость для Оленовки не является необязательной - это моральный и правовой императив", - резюмирует украинский министр.

Теракт в Еленовке

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где удерживали украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.