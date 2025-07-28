Зеленский о теракте в Оленовке: Таких примеров российских зверств немало. ВИДЕО

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года Россия совершила одно из самых страшных военных преступлений, убив десятки украинских пленных - "азовцев" в Оленовке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом напоминает в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

И к сожалению, таких примеров российских зверств немало.

"Сегодня в Украине впервые отмечается День скорби и памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену", - добавляет глава государства.

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Теракт в Оленовке

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где удерживали украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.