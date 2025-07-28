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Новини Відео Теракт в Оленівці
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Зеленський про теракт в Оленівці: Таких прикладів російських звірств немало. ВIДЕО

У ніч із 28 на 29 липня 2022 року Росія вчинила один із найстрашніших воєнних злочинів, убивши десятки українських полонених - "азовців" в Оленівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нагадує у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

І на жаль, таких прикладів російських звірств немало.

"Сьогодні в Україні вперше відзначається День скорботи та вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні", - додає глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні вшановують пам’ять закатованих у полоні. Офіс генпрокурора розповів про розслідування звірств РФ проти полонених

Теракт в Оленівці

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.

Автор: 

Зеленський Володимир (24890) воєнні злочини (1908) Оленівка (22)


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Я думаю без цього потужного спіча українці знають про нелюдяність кацапів, забиває єфір.
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28.07.2025 12:37 Відповісти
Виступи мають бути щоденними, щоб нарід не забув цю неголену пику
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28.07.2025 12:44 Відповісти
Хай краще розповість, як "взяв під особистий контроль" врятування сержанта Журавля. А ми послухаємо.
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28.07.2025 12:48 Відповісти
Так поїдь в ООН і зроби доклад
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28.07.2025 12:49 Відповісти
Да ты что,иди построй на Чонгаре еще одну зону отдыха и пусти в Крым еще шаттлы.
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28.07.2025 12:57 Відповісти
 
 