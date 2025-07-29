47 человек, выживших во время теракта в Еленовке, уже дали показания, - Офис Генпрокурора
Сейчас правоохранители опросили 47 человек, которые выжили во время теракта войск РФ в Еленовке.
Об этом заявил начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Тарас Семкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Расследованием установлено достаточно много обстоятельств, и, к сожалению, очень много обстоятельств еще остаются неустановленными. Однако мы шаг за шагом устанавливаем все обстоятельства того трагического события и убеждены, что по результатам этого расследования будут установлены все лица, причастные к этому ужасному преступлению. В настоящее время все лица, причастные к этим действиям, еще не установлены", - рассказал он.
По словам Семкива, многие версии во время досудебного расследования не находят своего подтверждения, и прежде всего не находит своего подтверждения версия, которую выдвинули россияне и росСМИ о применении ракеты HIMARS.
"Повреждения, которые получил барак, не характерны для "Хаймарса". Кроме того, мы сравнили образцы, которые были показаны в соответствующем сюжете росСМИ. Так называемые фрагменты от "Хаймарсов", которые показывались в этом сюжете, применялись уже несколько раз. Они у россиян - многоразового использования, они их перевозят с одного места на другое", - пояснил он.
Эта версия также была опровергнута Мониторинговой миссией ООН.
"Мы рассматриваем несколько версий, среди них и закладка взрывчатки внутри самого барака. Однако наиболее вероятной на данный момент версией является применение артиллерийского или ракетного вооружения с термобарическим боеприпасом, что повлекло соответствующие последствия", - сказал Семкив.
Правоохранители в настоящее время уже общались с 47 лицами, которым удалось выжить во время тех трагических событий.
"Те события происходили в темное время суток, во время так называемого отбоя, когда все лежали на своих кроватях, поэтому информации у них немного. Но по частям, которая есть у каждого из них, мы пытаемся воссоздать все обстоятельства тех трагических событий", - подытожил он.
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Такі справи не можна відкладати!! Створити мосад, хоча б на волонтерські чи діяспорянські кошти! І труїти рашистів катів, самим фантастичним і видовищним способом...
А поки режим міндіча ... ну самі розумієте