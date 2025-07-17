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Новини Воєнні злочини російських окупантів
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Командиру рашистів, причетному до розстрілу цивільних та військовополонених на Київщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Воєнні злочини РФ Підозра російському окупанту

Начштабу 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Так, він перебував на бойових позиціях між населеними пунктами Березівка та Бузова Бучанського району.

"Достовірно знаючи про воєнні злочини своїх підлеглих, умисно не вжив жодних заходів для їх припинення та не повідомив про це компетентні органи. Унаслідок його дій підлеглими військовослужбовцями рф було розстріляно 19 цивільних осіб та 4 українських військовополонених. Загинули 17 цивільних, серед них - неповнолітній, а також усі полонені", - йдеться в повідомленні.

Наразі прокурори продовжують встановлювати всі обставини та осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів на території України.

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Автор: 

армія рф (18216) Київська область (4159) воєнні злочини (1903) Офіс Генпрокурора (3330)


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Що добре - на час війни, крім загальноприйнятого, у відповідності з КК України, розгляду справи, застосовується і "експресивний". Він не передбачає розгляду справи по суті, апеляцій, касацій, амністій, чи помилування. І міра покарання одна - СМЕРТЬ. Дехто з кацапів уже відчув це на собі...Як, наприклад, командир батареї, який дав команду ударить ракетою по селу Гроза... Вмирав цілий місяць...
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17.07.2025 15:35 Відповісти
а для чого всі регалії частини перераховувати?
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17.07.2025 15:53 Відповісти
 
 