Командиру рашистів, причетному до розстрілу цивільних та військовополонених на Київщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Начштабу 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Так, він перебував на бойових позиціях між населеними пунктами Березівка та Бузова Бучанського району.

"Достовірно знаючи про воєнні злочини своїх підлеглих, умисно не вжив жодних заходів для їх припинення та не повідомив про це компетентні органи. Унаслідок його дій підлеглими військовослужбовцями рф було розстріляно 19 цивільних осіб та 4 українських військовополонених. Загинули 17 цивільних, серед них - неповнолітній, а також усі полонені", - йдеться в повідомленні.

Наразі прокурори продовжують встановлювати всі обставини та осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів на території України.

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