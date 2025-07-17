Командиру рашистов, причастному к расстрелу гражданских и военнопленных в Киевской области, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Начштаба 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленными убийствами.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Так, он находился на боевых позициях между населенными пунктами Березовка и Бузова Бучанского района.

"Достоверно зная о военных преступлениях своих подчиненных, умышленно не принял никаких мер для их прекращения и не сообщил об этом в компетентные органы. В результате его действий подчиненными военнослужащими рф было расстреляно 19 гражданских лиц и 4 украинских военнопленных. Погибли 17 гражданских, среди них - несовершеннолетний, а также все пленные", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуроры продолжают устанавливать все обстоятельства и лиц, причастных к совершению военных преступлений на территории Украины.

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