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Новости Военные преступления россиян
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Командиру рашистов, причастному к расстрелу гражданских и военнопленных в Киевской области, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Военные преступления РФ Подозрение российскому оккупанту

Начштаба 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленными убийствами.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Так, он находился на боевых позициях между населенными пунктами Березовка и Бузова Бучанского района.

"Достоверно зная о военных преступлениях своих подчиненных, умышленно не принял никаких мер для их прекращения и не сообщил об этом в компетентные органы. В результате его действий подчиненными военнослужащими рф было расстреляно 19 гражданских лиц и 4 украинских военнопленных. Погибли 17 гражданских, среди них - несовершеннолетний, а также все пленные", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуроры продолжают устанавливать все обстоятельства и лиц, причастных к совершению военных преступлений на территории Украины.

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Автор: 

армия РФ (20065) Киевская область (4261) военные преступления (1478) Офис Генпрокурора (2537)


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Що добре - на час війни, крім загальноприйнятого, у відповідності з КК України, розгляду справи, застосовується і "експресивний". Він не передбачає розгляду справи по суті, апеляцій, касацій, амністій, чи помилування. І міра покарання одна - СМЕРТЬ. Дехто з кацапів уже відчув це на собі...Як, наприклад, командир батареї, який дав команду ударить ракетою по селу Гроза... Вмирав цілий місяць...
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17.07.2025 15:35 Ответить
а для чого всі регалії частини перераховувати?
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17.07.2025 15:53 Ответить
 
 