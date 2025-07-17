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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Двое оккупантов едут на автомобиле и "принимают" удар украинского дрона: "Это за нами!? - "Я не знаю!.. Да!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания украинского дрона во вражеский автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана камерой, установленной на амуниции одного из россиян. После попадания автомобиль опрокидывается, а оккупант с камерой остается в салоне авто и не двигается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский солдат бегает по полю, пытаясь спастись от дрона-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20065) дроны (4303)


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Топ комментарии
+10
У вас один пропущенный...
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17.07.2025 09:32 Ответить
+10
А до Берлина оставалось совсем ничего..
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17.07.2025 09:38 Ответить
+6
Вжалила українська бджола)
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17.07.2025 09:38 Ответить
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У вас один пропущенный...
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17.07.2025 09:32 Ответить
Абонент не в мережі...
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17.07.2025 09:51 Ответить
"отползай, ваня, отползай!" (С) )
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17.07.2025 09:33 Ответить
Чим ржати тепер подумайте шо у кацапів цих дронів більше
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17.07.2025 09:51 Ответить
не більше і у нас дальність вища
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17.07.2025 09:59 Ответить
Скабєєва сказала чи Соловйов?
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17.07.2025 10:00 Ответить
А до Берлина оставалось совсем ничего..
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17.07.2025 09:38 Ответить
Вжалила українська бджола)
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17.07.2025 09:38 Ответить
Летят две мухи. Одна говорит:
- Впереди стекло.
- Вижу...
Ляп!!! Ляп!!!
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17.07.2025 09:48 Ответить
"Ібо нєх7й" !
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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17.07.2025 09:49 Ответить
Страйк!
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17.07.2025 09:54 Ответить
Ще й налепили на скло "300", типу поранених веземо, Женевська конвенція, туди сюди, так український дрон теж займається перевезенням...з 300 до 200...
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17.07.2025 09:57 Ответить
Теж про це хотів написати.
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17.07.2025 10:28 Ответить
Хруща збив, все нормально - хрущ в лікарні.
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17.07.2025 09:59 Ответить
 
 