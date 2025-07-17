Двое оккупантов едут на автомобиле и "принимают" удар украинского дрона: "Это за нами!? - "Я не знаю!.. Да!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания украинского дрона во вражеский автомобиль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана камерой, установленной на амуниции одного из россиян. После попадания автомобиль опрокидывается, а оккупант с камерой остается в салоне авто и не двигается.
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+10 Роман Демченко
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+10 govtva
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+6 Геннадій #588068
показать весь комментарий17.07.2025 09:38 Ответить Ссылка
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- Впереди стекло.
- Вижу...
Ляп!!! Ляп!!!
Слава Захисникам України-Героям Слава!