Двое оккупантов едут на автомобиле и "принимают" удар украинского дрона: "Это за нами!? - "Я не знаю!.. Да!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания украинского дрона во вражеский автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана камерой, установленной на амуниции одного из россиян. После попадания автомобиль опрокидывается, а оккупант с камерой остается в салоне авто и не двигается.

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