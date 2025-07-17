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Двоє окупантів їдуть автомобілем і "приймають" удар українського дрона: "Это за нами!? - "Я не знаю!.. Да!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент влучання українського дрона у ворожий автомобіль.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений камерою, яка встановлена на амуніції одного із росіян. Після влучання автомобіль перекидається, а окупант із камерою залишається у салоні авто і не рухається.
Топ коментарі
+17 Роман Демченко
показати весь коментар17.07.2025 09:32 Відповісти Посилання
+13 govtva
показати весь коментар17.07.2025 09:38 Відповісти Посилання
+9 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар17.07.2025 09:49 Відповісти Посилання
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Дурнику дивись і роби висновки
- Впереди стекло.
- Вижу...
Ляп!!! Ляп!!!
Слава Захисникам України-Героям Слава!