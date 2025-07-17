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Новини Відео Дрони проти окупантів
6 259 18

Двоє окупантів їдуть автомобілем і "приймають" удар українського дрона: "Это за нами!? - "Я не знаю!.. Да!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент влучання українського дрона у ворожий автомобіль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений камерою, яка встановлена на амуніції одного із росіян. Після влучання автомобіль перекидається, а окупант із камерою залишається у салоні авто і не рухається.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський солдат бігає полем, намагаючись врятуватися від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18216) дрони (5119)


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Топ коментарі
+17
У вас один пропущенный...
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17.07.2025 09:32 Відповісти
+13
А до Берлина оставалось совсем ничего..
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17.07.2025 09:38 Відповісти
+9
"Ібо нєх7й" !
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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17.07.2025 09:49 Відповісти
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У вас один пропущенный...
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17.07.2025 09:32 Відповісти
Абонент не в мережі...
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17.07.2025 09:51 Відповісти
Походу не пропущений, а прийнятий
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17.07.2025 11:21 Відповісти
"отползай, ваня, отползай!" (С) )
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17.07.2025 09:33 Відповісти
Чим ржати тепер подумайте шо у кацапів цих дронів більше
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17.07.2025 09:51 Відповісти
не більше і у нас дальність вища
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17.07.2025 09:59 Відповісти
Скабєєва сказала чи Соловйов?
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17.07.2025 10:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FyqZXWCmm4Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
Дурнику дивись і роби висновки
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17.07.2025 10:58 Відповісти
А щось більш старе є? Ну там років 5 назад.
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17.07.2025 11:06 Відповісти
А до Берлина оставалось совсем ничего..
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17.07.2025 09:38 Відповісти
Вжалила українська бджола)
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17.07.2025 09:38 Відповісти
Летят две мухи. Одна говорит:
- Впереди стекло.
- Вижу...
Ляп!!! Ляп!!!
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17.07.2025 09:48 Відповісти
"Ібо нєх7й" !
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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17.07.2025 09:49 Відповісти
Страйк!
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17.07.2025 09:54 Відповісти
Ще й налепили на скло "300", типу поранених веземо, Женевська конвенція, туди сюди, так український дрон теж займається перевезенням...з 300 до 200...
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17.07.2025 09:57 Відповісти
Теж про це хотів написати.
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17.07.2025 10:28 Відповісти
Хруща збив, все нормально - хрущ в лікарні.
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17.07.2025 09:59 Відповісти
 
 