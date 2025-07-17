Двоє окупантів їдуть автомобілем і "приймають" удар українського дрона: "Это за нами!? - "Я не знаю!.. Да!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент влучання українського дрона у ворожий автомобіль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений камерою, яка встановлена на амуніції одного із росіян. Після влучання автомобіль перекидається, а окупант із камерою залишається у салоні авто і не рухається.

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